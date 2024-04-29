Sertap Erener'den estetik iddialarına fotoğraflı cevap! Takipçileri yine ikna olmadı

29 Nisan 2024 10:37 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 10:37

Son şarkısının video klibini yayınlayan Sertap Erener, değişimiyle dikkat çekti. Göz çevresini çektiren Erener, bambaşka bir görünüme kavuştu. Estetik iddialarını sosyal medyadan yalanlayan Erener, "Çok yeni şarkı birikti üçer beşer çıkmaya hazır . Haber edeyim dedim Her dem albümü devam edecek ama, şimdi yeni şarkılar söylemek lazım" notuyla makyajsız halini paylaştı.

SERTAP ERENER'DEN ESTETİK İDDİALARINA CEVAP

Şarkıcı Sertab Erener "Mecbursun" adlı şarkısını video klibini yayınladı. Değişimiyle dikkat çeken şarkıcı, sosyal medyanın da diline düştü. Çenesine protez dolgu ve göz çevresine botoks yaptıran Sertap Erener, sosyal medya hesabından makyajsız halini paylaşarak iddiaları yalanlamak istedi ancak takipçilerini bir türlü ikna edemedi.