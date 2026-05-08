Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.

Sertap Erener’den şoke eden Eurovision itirafı! ‘Kimse bilmiyor’

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.05.2026
saat ikonu 09:31
|
GÜNCELLEME:
08.05.2026
saat ikonu 09:56
1
sertap erener

2003 yılında Eurovision Şarkı Yarışması’nda söylediği 'Everyway That I Can' şarkısıyla Türkiye’ye birincilik kazandıran Sertap Erener, herkesi şok edecek itirafta bulundu. Ünlü isimden dikkat çeken paylaşım gelirken, magazin gündemine bomba gibi düştü. Bu yıl Viyana’da düzenlenecek olan Eurovision şarkı yarışması için finale çağrıldığını ifade etti. Ancak Erener’den ‘kimse bilmiyor’ açıklaması dikkat çekti.

2
Eurovision

Bu yıl Viyana’da düzenlenecek olan Eurovision, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 2003 yılında Türkiye’ye birincilik kazan Sertap Erener, herkesi şok edecek bir paylaşımla gündem oldu. Kendisine Viyana’da yapılacak olan Eurovision’un finaline davet edildiğini ifade etmiş ancak dünyada meydana gelen politik ve siyasi olaylar nedeniyle reddettiğini kabul etmediğini söyledi. Ünlü isim yaptığı açıklamalara gündemdeki yerini aldı.

3
şarkı

SERTAP ERENER’DEN ŞOKE EDEN EUROVİSİON İTİRAFI!

Bu yıl Viyana’da düzenlenecek olan Eurovision Şarkı Yarışması, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Her yarışmacı kendi ülkesine birincili getirmek için yarışmasıyla bilinen Eurovision Şarkı Yarışması, gündemdeki yerini aldı. Özellikle de her yıl Türkiye’nin olmadığı Eurovision Şarkı Yarışması bu yıl da merakla takip ediliyor.

4
birinci

Her yıl merakla beklenen Eurovision, bu yıl Viyana’da düzenlenirken gündemdeki yerini almıyor. Özellikle de Türkiye’nin katılım göstermediği Eurovision, 2003 yılında Türkiye’ye birincilik kazandıran Sertap Erener’in de gündeminde yer aldı. 48. Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye’ye birincilik kazandıran Sertap Erener, adını tarihe altın harflerle yazdırmıştı.

5
şarkı yarışması

O dönemler de dikkatleri üzerine çekmeye devam ederken geçtiğimiz saatlerde ünlü şarkıcı Sertap Erener kendi sosyal medyasından yayınladığı paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Bu yıl da Eurovision Şarkı Yarışması için Viyana’dan teklif aldığını ve reddettiğimi açıkladı. Ünlü isim bu açıklamaları sonrası magazin gündeminde büyük yankı oluşturdu. Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye birinciliği olan ünlü isim konu hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı

6
magazin

Ünlü isim Sertap Erener, Viyana’da gerçekleşecek olan Eurovision Şarkı Yarışması için kendisine davet geldiğini ifade etti. Kendi sosyal medyasından konu hakkında açıklamalar yapan Sertap Erener, final için kendisine gelen teklifi reddettiğini ifade etti. Konu hakkında fikirlerini açıklayan Erener, kısa sürede magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekti. 23 yıl önce birincilik kazanan isim duygularını da açıkladı.

7
sertap erener açıklama

Sertap Erener, 'Everyway That I Can! Tam 23 yıl olmuş. 16 Mayıs aynı zamanda Eurovision'un final gecesi.” Diyerek o dönemlere gitti. Bunu takipçileriyle de paylaşımlar yapan ünlü şarkıcı Erener, Eurovision için kendisine teklif geldiğini ifade etti. ‘Kimse bilmiyor’ diye açıklamalarına başlayan Erener, “Size buradan kimsenin bilmediği bir şey de söyleyeyim: Beni Viyana'da final gecesine davet ettiler, Eurovision'da çıkayım diye.” Dedi.

8
konser

Daha sonra neden katılım yapmadığını anlatan Sertap Erener, “Hem dünyanın şu an ki siyasi, politik durumundan dolayı orada olmak istemedim.” Diyerek katılım sağlamayacağını ifade etti. Ayrıca o tarihlerde konseri olduğunu da açıkladı. Ünlü şarkıcı bu açıklamalar sonrası gündemde sıklıkla yer aldı.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.