Sertap Erener’den şoke eden Eurovision itirafı! ‘Kimse bilmiyor’

2003 yılında Eurovision Şarkı Yarışması’nda söylediği 'Everyway That I Can' şarkısıyla Türkiye’ye birincilik kazandıran Sertap Erener, herkesi şok edecek itirafta bulundu. Ünlü isimden dikkat çeken paylaşım gelirken, magazin gündemine bomba gibi düştü. Bu yıl Viyana’da düzenlenecek olan Eurovision şarkı yarışması için finale çağrıldığını ifade etti. Ancak Erener’den ‘kimse bilmiyor’ açıklaması dikkat çekti.
Bu yıl Viyana’da düzenlenecek olan Eurovision, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 2003 yılında Türkiye’ye birincilik kazan Sertap Erener, herkesi şok edecek bir paylaşımla gündem oldu. Kendisine Viyana’da yapılacak olan Eurovision’un finaline davet edildiğini ifade etmiş ancak dünyada meydana gelen politik ve siyasi olaylar nedeniyle reddettiğini kabul etmediğini söyledi. Ünlü isim yaptığı açıklamalara gündemdeki yerini aldı.
SERTAP ERENER’DEN ŞOKE EDEN EUROVİSİON İTİRAFI!
Bu yıl Viyana’da düzenlenecek olan Eurovision Şarkı Yarışması, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Her yarışmacı kendi ülkesine birincili getirmek için yarışmasıyla bilinen Eurovision Şarkı Yarışması, gündemdeki yerini aldı. Özellikle de her yıl Türkiye’nin olmadığı Eurovision Şarkı Yarışması bu yıl da merakla takip ediliyor.
Her yıl merakla beklenen Eurovision, bu yıl Viyana’da düzenlenirken gündemdeki yerini almıyor. Özellikle de Türkiye’nin katılım göstermediği Eurovision, 2003 yılında Türkiye’ye birincilik kazandıran Sertap Erener’in de gündeminde yer aldı. 48. Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye’ye birincilik kazandıran Sertap Erener, adını tarihe altın harflerle yazdırmıştı.
O dönemler de dikkatleri üzerine çekmeye devam ederken geçtiğimiz saatlerde ünlü şarkıcı Sertap Erener kendi sosyal medyasından yayınladığı paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Bu yıl da Eurovision Şarkı Yarışması için Viyana’dan teklif aldığını ve reddettiğimi açıkladı. Ünlü isim bu açıklamaları sonrası magazin gündeminde büyük yankı oluşturdu. Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye birinciliği olan ünlü isim konu hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı
Ünlü isim Sertap Erener, Viyana’da gerçekleşecek olan Eurovision Şarkı Yarışması için kendisine davet geldiğini ifade etti. Kendi sosyal medyasından konu hakkında açıklamalar yapan Sertap Erener, final için kendisine gelen teklifi reddettiğini ifade etti. Konu hakkında fikirlerini açıklayan Erener, kısa sürede magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekti. 23 yıl önce birincilik kazanan isim duygularını da açıkladı.
Sertap Erener, 'Everyway That I Can! Tam 23 yıl olmuş. 16 Mayıs aynı zamanda Eurovision'un final gecesi.” Diyerek o dönemlere gitti. Bunu takipçileriyle de paylaşımlar yapan ünlü şarkıcı Erener, Eurovision için kendisine teklif geldiğini ifade etti. ‘Kimse bilmiyor’ diye açıklamalarına başlayan Erener, “Size buradan kimsenin bilmediği bir şey de söyleyeyim: Beni Viyana'da final gecesine davet ettiler, Eurovision'da çıkayım diye.” Dedi.
Daha sonra neden katılım yapmadığını anlatan Sertap Erener, “Hem dünyanın şu an ki siyasi, politik durumundan dolayı orada olmak istemedim.” Diyerek katılım sağlamayacağını ifade etti. Ayrıca o tarihlerde konseri olduğunu da açıkladı. Ünlü şarkıcı bu açıklamalar sonrası gündemde sıklıkla yer aldı.