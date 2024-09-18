Sertap Erener'in korktuğu başına geldi! Üzen haberi sosyal medyadan paylaştı

18 Eylül 2024 11:37 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 11:55

Şarkıcı Sertap Erener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İzmir konserini iptal etmek zorunda kaldığını belirtti. "32 yıllık kariyerimin en büyük korkusudur " diyen Sertap Erener, gerekli koşulların sağlanamaması nedeniyle konserini iptal ettiğini duyurdu.

Şarkıcı Sertap Erener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bilet satışının devam ettiği konserini iptal​ etmek zorunda kaldığını belirtti. Dinleyicilerinden özür dileyen Sertap Erener, organizasyon şirketinin konserin gerçekleşmesi için gerekli koşulları sağlamadığını ve bu nedenle iptal etmek zorunda kaldığını belirtti.

SERTAP ERENER KONSERİNİ İPTAL ETTİ

Bugün İzmir​'de vereceği konseri iptal etmek zorunda kaldığını belirten Sertap Erener, sosyal medya hesabından üzüntüsünü dile getirdi. Organizasyon şirketi ile anlaşmazlık yaşayan Sertap Erener, "Herkese merhaba, öncelikle bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için çok üzgünüm. 18 Eylülde İzmir'de, biletleri hala satışta olan konserimi, organizasyon şirketinin, konserin gerçekleşmesi için gerekli koşullar sağlayamamasından ötürü, iptal etmek zorunda kalıyorum. Yine aynı nedenlerden, temmuz ayından beri süregelen konser​ iptallerinin hiç birisinin benimle ilgili olmadığını da söylemek isterim. Çünkü sağlık problemleri dışında bir konseri iptal edip sizleri yarı yolda bırakmak 32 yıllık kariyerimin en büyük korkusudur. Bu yüzden bütün dinleyicilerimden özür dilerim. Pek yakında sizlerle başka konserlerde buluşmak heyecanı ile. Sizi çok seviyorum anlayışınız için teşekkür ederim." dedi.