Seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir hayatını kaybetti

28 Temmuz 2024 15:59 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 16:03

Seslendirme ve dublaj deyince akla gelen ilk isimlerden olan Uğur Taşdemir hayatını kaybetti. Oyuncular Sendikası vefat haberini, "Değerli üyemiz, Uğur Taşdemir’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağolsun " sözleriyle duyurdu.

Pek çok Hollywood yıldızının, özellikle de aktör Nicolas Cage'in elliden fazla filminde Türkçe seslendirmesini yapan Uğur Taşdemir ekranlara damda vuran Kurtlar Vadisi yapımlarında da canlandırdığı karakterle hafızalara kazınmıştı.

UĞUR TAŞDEMİR KİMDİR?

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı Aykut Uğur Taşdemir, 20 Ekim 1965 tarihinde dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü'nden mezun olan sanatçı, tiyatroya olan ilgisi nedeniyle, mesleğine yönelmek yerine sanatı seçti. 1987 yılında amatör tiyatro topluluklarında rol aldı. Daha sonra, Deneysel Sanatlar Merkezi, Masal Gerçek Tiyatrosu gibi topluluklarda oyunlarda oynadı. Şehir Tiyatrosu'nda da çalışan Taşdemir, 2005 yılında Çığır Sahne'de, 2006 yılında da Tiyatro Fora kadrosunda yer aldı. Televizyon reklamlarının yanı sıra, 1989 yılından itibaren sinema ve dizi filmlerde de çeşitli rollerde oynadı. Selim Naşit Özcan'ın yönlendirmesiyle sanatçı aynı zamanda seslendirme yapmaktaydı.

Özellikle aktör Nicolas Cage'in elliden fazla filminde seslendirme yapmıştır. Bir süre Federal Film Akedemi'de eğitim vermiş ardından Başkent İletişim Bilimleri Akademilerinde Seslendirme dersi vermiştir. Kendisinin hazırlamış olduğu Sürç-i Lisan adlı talk show programının da sunuculuğunu yapmış ve birçok sanatçıyı konuk etmiştir. Sesin Yüzleri, İşte O Ses Röportajları isimli, yine kendisinin hazırlayıp sunduğu, birçok seslendirme sanatçısını ağırladığı programlara da imzasını atmıştır.