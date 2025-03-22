Sessiz sedasız gidiyorlar! Serenay Sarıkaya ve Mert Demir Türkiye'yi terk ediyor

Son günlerde hakkındaki iddialarla gündeme gelen menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya da tanık olarak ifadeye çağrıldı. Hakkındaki iddiaları reddeden Serenay Sarıkaya, "Mert ile ilişkim karşılığında para almadım" dedi. İfadesi alındıktan sonra sessizliğe bürünen Serenay Sarıkaya, ülkeyi terk ediyor.

SERENAY SARIKAYA İLE MERT DEMİR ÜLKEYİ TERK EDİYOR

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; Serenay Sarıkaya ile Mert Demir çiftinin haklarındaki iddialar sonrası Türkiye’yi terk etme kararı aldığı ve yalnızca iş için geri dönecekleri konuşuluyor. Kimine göre büyük bir aşk, kimine göreyse sadece bir PR çalışması. Haklarında çıkan “reklam ilişkisi” iddialarına rağmen birlikte görüntü vermeye devam eden çift şimdi ise radikal bir adım atmaya hazırlanıyor.

Dizi sektöründe tekelleşme yaşandığı ve Ayşe Barım'ın kendi ile çalışan oyuncular dışında kalanların işine engel olduğu iddiaları sosyal medyayı salladı. Bazı oyuncuların paylaşımı sonrası Ayşe Barım hakkında soruşturma başlarken, Serenay Sarıkaya'nın Mert Demir ile ilişkisi karşılığında 5 milyon dolar aldığı iddia edilmişti. Savcılığa çağrılan Serenay Sarıkaya ifade verdi.



Serenay Sarıkaya, Mert Demir'le karşılıklı iradeleri doğrultusunda bir buçuk yıldır duygusal beraberlik yaşadığını, Ayşe Barım'ın bu ilişki için herhangi bir telkin ya da yönlendirmede bulunmadığını söyledi. Serenay Sarıkaya ifadesinde ayrıca "Reklam aşkı değil. Kimseden bunun için para almadım, iftira. Hesaplarımı kontrol edin." dedi.