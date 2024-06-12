Settar Tanrıöğen aylar sonra Kızılcık Şerbeti ekibiyle buluştu

12 Haziran 2024 09:03 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 09:03

Başrolünde Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah rolüyle yer alan Settar Tanrıöğen, 26 Ocak'ta geçirdiği beyin kanaması sonrası apar topar ameliyata alınmıştı. Oyuncu uzun bir aranın ardından rol arkadaşlarıyla buluştu.

SETTAR TANRIÖĞEN, KIZILCIK ŞERBETİ EKİBİYLE BULUŞTU

61 yaşındaki Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması sonrası yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Geçirdiği ameliyat sonrası yavaş yavaş sosyalleşen oyuncu Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan Rahimcan Kapkap, Emrah Altıntoprak, ve Serkan Tınmaz ile buluştu. Dizide Metehan rolüyle yer alan Rahimcan Kapkap o anları "Settar abimiz bizi yemeğe çıkardı" notuyla paylaştı.