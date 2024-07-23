Sette kaza geçiren Birce Akalay, hastaneye koştu! Hakan Kurtaş sevgilisinin yanından bir saniye ayrılmadı
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
23 Temmuz 2024 09:26 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 09:49
Netflix için çekilen yeni filmde başrol oynayan Birce Akalay, çekimler sırasında kaza geçirdi. Düşüp göğsünü zedeleyen Birce Akalay apar topar hastaneye gitti.
Oyuncu Birce Akalay, yeni filmi için setten sete koşuyor. Oyuncu dünkü çekimlerde düşüp göğsünü zedeledi. Apar topar hastaneye koşan Birce Akalay'a sevgilisi Hakan Kurtaş da eşlik etti.
BİRCE AKALAY, SETTE FENALAŞTI
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Yer aldığı bir projenin çekimleri sırasında düşüp göğsünü zedeleyen Birce Akalay, soluğu hastanede aldı. Hastaneye sevgilisi Hakan Kurtaş ile birlikte gelen Birce Akalay, sağlığının iyi olduğunu belirtti.
Muhabirlere sağlık durumundan bahseden Birce Akalay, "Önemli bir durum yok, çok teşekkür ederim" dedikten sonra otomobiline binip sevgilisi Hakan Kurtaş ile hastaneden ayrıldı.
Kaynak: tgrthaber.com