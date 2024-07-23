Sette kaza geçiren Birce Akalay, hastaneye koştu! Hakan Kurtaş sevgilisinin yanından bir saniye ayrılmadı

23 Temmuz 2024 09:26 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 09:49

Oyuncu Birce Akalay, yeni filmi için setten sete koşuyor. Oyuncu dünkü çekimlerde düşüp göğsünü zedeledi. Apar topar hastaneye koşan Birce Akalay'a sevgilisi Hakan Kurtaş da eşlik etti.

BİRCE AKALAY, SETTE FENALAŞTI

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Yer aldığı bir projenin çekimleri sırasında düşüp göğsünü zedeleyen Birce Akalay, soluğu hastanede aldı. Hastaneye sevgilisi Hakan Kurtaş ile birlikte gelen Birce Akalay, sağlığının iyi olduğunu belirtti.

Muhabirlere sağlık durumundan bahseden Birce Akalay, "Önemli bir durum yok, çok teşekkür ederim" dedikten sonra otomobiline binip sevgilisi Hakan Kurtaş ile hastaneden ayrıldı.