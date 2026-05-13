Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Sevda Demirel vlog çekerken ayağını kırdı! O anlar sosyal medyada viral oldu

Sevda Demirel, vlog çekimi yaptığı sırada talihsiz bir kaza geçirdi. Çekim esnasında dengesini kaybederek sert şekilde yere düşen Demirel’in ayağını kırdığı öğrenildi. Olayın ardından çevredekilerin yardımıyla ilk müdahalesi yapılan Demirel, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ünlü ismin Okmeydanı Hastanesi’nde tedavi altına alındığı belirtilirken, sağlık durumuna ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Sevda Demirel’in sağlık durumu nasıl?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 22:52
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 22:58

Ünlü sunucu ve Sevda Demirel, öğle saatlerinde İstanbul’daki gezisi sırasında vlog çekimi yaparken talihsiz bir geçirdi. Çekim yaptığı esnada dengesini kaybedip sert şekilde yere düşen Demirel’in acı içinde yerde kaldığı ifade edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Demirel, daha sonra ambulansla Okmeydanı Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumuna ilişkin resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Demirel’in yaşadığı kaza, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Peki, Sevda Demirel’in nasıl?

HABERİN ÖZETİ

Sevda Demirel vlog çekerken ayağını kırdı! O anlar sosyal medyada viral oldu

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Ünlü sunucu ve manken Sevda Demirel, vlog çekerken dengesini kaybedip yere düşerek ayağını kırdı.
Sevda Demirel, İstanbul'da vlog çekimi sırasında dengesini kaybedip yere düştü.
Düşme sonucu ayağında kırık oluştuğu tespit edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Demirel, ambulansla Okmeydanı Hastanesi'ne kaldırıldı.
Demirel, sosyal medya hesabından ayak bileğindeki kemiğinin ters dönmesi sonucu acı yaşadığını ve tedavisinin ardından evinde dinlendiğini açıkladı.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

SEVDA DEMİREL AYAĞINI KIRDI

Eski manken ve oyuncu Sevda Demirel, öğle saatlerinde yaptığı yürüyüş sırasında beklenmedik bir şekilde dengesini kaybederek yere düştü. Görgü tanıklarının aktardığına göre Demirel’in düşüş anı oldukça ani gerçekleşti ve çevrede kısa süreli bir panik yaşandı.

Sevda Demirel vlog çekerken ayağını kırdı! O anlar sosyal medyada viral oldu

Olayı gören vatandaşlar hemen ünlü ismin yanına koşarak yardım etmeye çalıştı. Bu sırada Demirel’in büyük bir acı içinde olduğu ve ayağını hareket ettiremediği görüldü. İlk belirlemelere göre ayağında kırık oluştuğu tespit edilen Demirel için hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahaleyi park içerisinde gerçekleştirdi.

Sevda Demirel vlog çekerken ayağını kırdı! O anlar sosyal medyada viral oldu

Kaza anına ait görüntülerin cep telefonu kameralarına yansıması ise sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Görüntülerde Demirel’in bir anda yere düşmesi ve çevredekilerin yardıma koşması dikkat çekti. Yaşanan olay, hem hayranlarını hem de magazin dünyasını üzdü.

Sevda Demirel vlog çekerken ayağını kırdı! O anlar sosyal medyada viral oldu

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Sevda Demirel arkadaşlarıyla birlikte vlog çektiği sırada ayağının kayması sonucunda düştü. Düşmesi sırasında topuklu ayakkabısıyla dengesini kaybeden Sevda Demirel, ayak bileğinin burkulması sonucu sert bir düşüş yaşadı. O anlar vlog çekimi sırasında kameralara yansıdı.

Sevda Demirel vlog çekerken ayağını kırdı! O anlar sosyal medyada viral oldu

SEVDA DEMİREL’İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hastaneye kaldırılan Sevda Demirel’in tedavisinin yapıldığının ve evinde dinlenmeye çekildi. Sevda Demirel, ayak bilek kısmındaki kemiğinin ters dönmesi sonucu çok acı yaşadığını ve doktorların müdahalesi sonucunda her şeyin iyi olduğunu sosyal medya hesabından açıkladı. Yaşadığı acıyı anlatırken ünlü isim gözyaşlarına hakim olamadı. Ünlü ismin sevenleri ise sosyal medya üzerinden “geçmiş olsun” mesajları paylaşarak desteklerini iletti.

ETİKETLER
#manken
#kaza
#Sağlık Durumu
#Sakatlık
#Sevda Demirel
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.