Sevda Demirel vlog çekerken ayağını kırdı! O anlar sosyal medyada viral oldu

Ünlü sunucu ve manken Sevda Demirel, öğle saatlerinde İstanbul’daki gezisi sırasında vlog çekimi yaparken talihsiz bir kaza geçirdi. Çekim yaptığı esnada dengesini kaybedip sert şekilde yere düşen Demirel’in acı içinde yerde kaldığı ifade edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Demirel, daha sonra ambulansla Okmeydanı Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumuna ilişkin resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Demirel’in yaşadığı kaza, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Peki, Sevda Demirel’in sağlık durumu nasıl?

SEVDA DEMİREL AYAĞINI KIRDI

Eski manken ve oyuncu Sevda Demirel, öğle saatlerinde yaptığı yürüyüş sırasında beklenmedik bir şekilde dengesini kaybederek yere düştü. Görgü tanıklarının aktardığına göre Demirel’in düşüş anı oldukça ani gerçekleşti ve çevrede kısa süreli bir panik yaşandı.

Olayı gören vatandaşlar hemen ünlü ismin yanına koşarak yardım etmeye çalıştı. Bu sırada Demirel’in büyük bir acı içinde olduğu ve ayağını hareket ettiremediği görüldü. İlk belirlemelere göre ayağında kırık oluştuğu tespit edilen Demirel için hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahaleyi park içerisinde gerçekleştirdi.

Kaza anına ait görüntülerin cep telefonu kameralarına yansıması ise sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Görüntülerde Demirel’in bir anda yere düşmesi ve çevredekilerin yardıma koşması dikkat çekti. Yaşanan olay, hem hayranlarını hem de magazin dünyasını üzdü.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Sevda Demirel arkadaşlarıyla birlikte vlog çektiği sırada ayağının kayması sonucunda düştü. Düşmesi sırasında topuklu ayakkabısıyla dengesini kaybeden Sevda Demirel, ayak bileğinin burkulması sonucu sert bir düşüş yaşadı. O anlar vlog çekimi sırasında kameralara yansıdı.

SEVDA DEMİREL’İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hastaneye kaldırılan Sevda Demirel’in tedavisinin yapıldığının ve evinde dinlenmeye çekildi. Sevda Demirel, ayak bilek kısmındaki kemiğinin ters dönmesi sonucu çok acı yaşadığını ve doktorların müdahalesi sonucunda her şeyin iyi olduğunu sosyal medya hesabından açıkladı. Yaşadığı acıyı anlatırken ünlü isim gözyaşlarına hakim olamadı. Ünlü ismin sevenleri ise sosyal medya üzerinden “geçmiş olsun” mesajları paylaşarak desteklerini iletti.