Sevdiğim Sensin dizisi oyuncusu Helin Kandemir ile Aytaç Şaşmaz sevgili mi? Aşk iddialarına Helin kandemir'den cevap geldi

Perşembe günleri Star TV ekranlarında yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisi yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyicilerin radarına girmeyi başardı. Köylü kızı Dicle'nin acıklı hikayesi izleyenlerin ilgisini çekerken, birbirinden iddialı isimlerin ekran karşısında göstermiş oldukları başarılı performanslar, izleyicileri kendine bağlıyor. Her hafta ayrı bir merak ve ilgi ile takip edilen Sevdiğim Sensin dizisinin en önemli karakteri olan Dicle'yi oynayan Helin Kandemir'e övgüler yağıyor. Gerek şive başarısı olsun gerek ekrana yansıttığı karakteriyle girdiği bütünlük olsun izleyicilerin dilinde olan genç isim Helin Kandemir'in partneri Aytaç Şaşmaz ile rol aldığı sahneler ise bölüme damgasını vuruyor. Televizyon dünyasında ekrana verilen dizilerde birbirine en çok yakıştırılan çiftlerden biri olan Helin Kandemir ile Aytaç Şaşmaz'ın gerçek hayatta da beraber olup olmadığı merak ediliyor. Her ikisinin de özel hayatlarında bir ilişkisi olmadığı bilinen ünlü ikilinin sette başlayan arkadaşlıklarının aşka dönüşüp dönüşmediği araştırılıyor. Peki Helin Kandemir ile Aytaç Şaşmaz beraber mi?

Her perşembe akşamı saat 20.00'da Star TV ekranlarında yerini alan Sevdiğim Sensin dizisi, yayınlanan bölümleriyle birlikte favori dizilerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Sevdiğim Sensin dizisinde Dicle karakterini oynayan Helin Kandemir ile Erkan karakterini üstlenen Aytaç Şaşmaz'ın beraber rol aldıkları sahneler izleyiciler arasında ilgi görüyor.

Her ne kadar kendisine itiraf edemese de gönlü Dicle'de olan Erkan'ın Dicle hassasiyeti ve sahiplenişi; dizinin en içten duygularından biri olarak karşımıza çıkıyor.

Peki Erkan karakteriyle ekrana çıkan Aytaş Şaşmaz'ın bu duyguları yalnızca dizide mi geçerli? Aytaç Şaşmaz ile Helin Kandemir sevgili oldu mu?

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN DİCLE'Sİ HELİN KANDEMİR'DEN AYTAÇ ŞAŞMAZ'LA AŞK İDDİALARINA YANIT GELDİ

21 yaşındaki genç oyuncu Helin Kandemir, katıldığı bir etkinlikte partneri Aytaç Şaşmazla çıkan Aşk söylentilerine verdiği cevapla netleştirmiş oldu.

İşte, Sevdiğim Sensin dizisi başrol oyuncusu Helin Kandemir'den partneri Aytaç Şaşmaz'a yönelik olan açıklaması:

"Aytaç ile çok kıymetli bir partnerliğim oldu. Hem çok güzel bir disiplini vardı hem çok güzel bir kalbi vardı. Artık cebimde olduğunu bildiğim güzel dostluklarımdan biri oldu benim için."

AYTAÇ ŞAŞMAZ DA DAHA ÖNCEDEN HELİN KANDEMİR'İ ÖVE ÖVE BİTİREMEMİŞTİ!

Sevdiğim Sensin dizisinde asker Erkan Aldur karakteri ile izleyici karşısına çıkan yakışıklı oyuncu Aytaç Şaşmaz, daha önce verdiği bir ropörtajda beraber rol aldığı oyuncu Helin Kandemir için övgü dolu sözlerde bulunmuştu.

Aytaç Şaşmaz, Kandemir için, "Çok iyi bir oyuncu, onunla çalışmak çok keyifli. Bir tek Helin ile değil bütün oyuncu arkadaşlarımla çalışmak çok keyifli. Hepsi çalışmayı seven disiplinli insanlar, setten çok memnunum" demişti.