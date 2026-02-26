Sevdiğim Sensin'de Dicle'nin abisi Civan'ı gören tanıyamadı! Civan'ı oynayan Barış Baktaş imajını değiştirdi

STAR TV'nin yeni sezon dizisi Sevdiğim Sensin'in bu akşam ki yayınlanan yeni bölümünde, heyecan duygusu zirveye çıkıyor. Sevdiğim Sensin dizisinde köylü kızı Dicle'nin sert ve katı kalpli abisi rolü ile ekrana çıkan Civan'ın imaj değişikliği izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNDE DİCLE'NİN ABİSİ CİVAN İMAJ YENİLEDİ!

Sevdiğim Sensin dizisinde Ferman'ın kardeşi, Dicle'nin de abisi olan Civan Demir karakterinin rol icabı yeni bir görünüme girmesi karakteri bambaşka bir havaya soktu.

Abisi Ferman'ın zoruyla Dicle'ye yakın olup gözlemleyebilmesi için Erkan'ın köşküne şoför olarak giren Civan Demir'in saç ve sakalında yaptığı değişiklik bölüme damgasını vurdu.

Ensesine kadar uzayan saçlarını kestirip, sakallarında kısaltma yapan Civan Demir'in yeni imajı oyuncu Barış Baktaş'ı bambaşka biri yaptı. Dizinin 3. bölümünde imaj değişikliğine giden Civan karakterinin bu yeni hali sosyal medyadaki çoğu kullanıcı tarafından beğeni ile karşılandı.

DİCLE'NİN ABİSİ CİVAN GERÇEKTE KİMDİR?

Sevdiğim Sensin dizisinde köylü kızı Dicle'nin abisi olarak ekrana çıkan oyuncu Barış baktaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Muhasebe ve Denetim Bölümünden mezun olmuştur.

Üniversite okuduğu sıralarda oyunculuğa merak salan oyuncu Baktaş, kamera önü oyunculuk eğitimi almasının yanı sıra kılıç kullanma, at binme ve dizideki aksiyon sahneleri için bazı dövüş tekniklerini öğrendi.

OYUNCU BARIŞ BAKTAŞ'IN OYNADIĞI DİZİLER:

Ceberruh - 2021

No: 26 Ölüm Çığlığı - 2022

Rüzgarlı Tepe - 2024

Kudüs Fatihi: Selahaddin Eyyubi - 2025

Kan Çiçekleri - 2022-2025

Sevdiğim Sensin - 2026

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ HANGİ GÜN SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Başrolünde Helin Kandemir ile Aytaç Şaşmaz'ın olduğu oyuncu kadrosunda ise Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra, Nisan Büyükağaç, Barış Baktaş , Emrah Aytemur, Gökhan Soylu, Murat Seven gibi birbirinden kıymetli isimler yer alıyor.