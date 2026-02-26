Menü Kapat
SON DAKİKA!
Magazin
Magazin
Avatar
Editor
 Ebrar Oral

Sevdiğim Sensin'de Dicle'nin abisi Civan'ı gören tanıyamadı! Civan'ı oynayan Barış Baktaş imajını değiştirdi

Sevdiğim Sensin dizisinde Civan Demir rolü ile ekranlara çıkan oyuncu Barırş Baktaş, senaryo gereği imajını yenilemek zorunda kaldı. Sevdiğim Sensin dizisinin Civan'ını gören tanımakta zorluk yaşadı.

Sevdiğim Sensin'de Dicle'nin abisi Civan'ı gören tanıyamadı! Civan'ı oynayan Barış Baktaş imajını değiştirdi
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
26.02.2026
saat ikonu 23:26
|
GÜNCELLEME:
26.02.2026
saat ikonu 23:28

STAR TV'nin yeni sezon dizisi Sevdiğim Sensin'in bu akşam ki yayınlanan yeni bölümünde, heyecan duygusu zirveye çıkıyor. Sevdiğim Sensin dizisinde köylü kızı 'nin sert ve katı kalpli abisi rolü ile ekrana çıkan Civan'ın imaj değişikliği izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNDE DİCLE'NİN ABİSİ CİVAN İMAJ YENİLEDİ!

Sevdiğim Sensin dizisinde Ferman'ın kardeşi, Dicle'nin de abisi olan Civan Demir karakterinin rol icabı yeni bir görünüme girmesi karakteri bambaşka bir havaya soktu.

Sevdiğim Sensin'de Dicle'nin abisi Civan'ı gören tanıyamadı! Civan'ı oynayan Barış Baktaş imajını değiştirdi

Abisi Ferman'ın zoruyla Dicle'ye yakın olup gözlemleyebilmesi için Erkan'ın köşküne şoför olarak giren Civan Demir'in saç ve sakalında yaptığı değişiklik bölüme damgasını vurdu.

Sevdiğim Sensin'de Dicle'nin abisi Civan'ı gören tanıyamadı! Civan'ı oynayan Barış Baktaş imajını değiştirdi

Ensesine kadar uzayan saçlarını kestirip, sakallarında kısaltma yapan Civan Demir'in yeni imajı oyuncu Barış Baktaş'ı bambaşka biri yaptı. Dizinin 3. bölümünde imaj değişikliğine giden Civan karakterinin bu yeni hali sosyal medyadaki çoğu kullanıcı tarafından beğeni ile karşılandı.

Sevdiğim Sensin'de Dicle'nin abisi Civan'ı gören tanıyamadı! Civan'ı oynayan Barış Baktaş imajını değiştirdi

DİCLE'NİN ABİSİ CİVAN GERÇEKTE KİMDİR?

Sevdiğim Sensin dizisinde köylü kızı Dicle'nin abisi olarak ekrana çıkan oyuncu Barış baktaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Muhasebe ve Denetim Bölümünden mezun olmuştur.

Sevdiğim Sensin'de Dicle'nin abisi Civan'ı gören tanıyamadı! Civan'ı oynayan Barış Baktaş imajını değiştirdi

Üniversite okuduğu sıralarda oyunculuğa merak salan oyuncu Baktaş, kamera önü oyunculuk eğitimi almasının yanı sıra kılıç kullanma, at binme ve dizideki aksiyon sahneleri için bazı dövüş tekniklerini öğrendi.

OYUNCU BARIŞ BAKTAŞ'IN OYNADIĞI DİZİLER:

  • Ceberruh - 2021
  • No: 26 Ölüm Çığlığı - 2022
  • Rüzgarlı Tepe - 2024
  • Kudüs Fatihi: Selahaddin Eyyubi - 2025
  • Kan Çiçekleri - 2022-2025
  • Sevdiğim Sensin - 2026

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ HANGİ GÜN SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Başrolünde Helin Kandemir ile Aytaç Şaşmaz'ın olduğu oyuncu kadrosunda ise Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra, Nisan Büyükağaç, Barış Baktaş , Emrah Aytemur, Gökhan Soylu, Murat Seven gibi birbirinden kıymetli isimler yer alıyor.

Sevdiğim Sensin'de Dicle'nin abisi Civan'ı gören tanıyamadı! Civan'ı oynayan Barış Baktaş imajını değiştirdi

