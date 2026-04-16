Sevdiğim Sensin dizisindeki aşk gerçek oldu! Aytaç Şaşmaz ile Helin Kandemir'den sürpriz hamle

Helin Kandemir'in Dicle, Aytaç Şaşmaz'ın ise Erkan rolüyle yer aldığı Sevdiğim Sensin dizisi sosyal medyayı sallamayı başardı. Her bölümü reyting rekorları kıran dizinin başrol oyuncuları Helin Kandemir ile Aytaç Şaşmaz'ın set arkadaşlığının aşka dönüştüğü ortaya çıktı.
İkilinin, dizi setinde başlayan arkadaşlığının zamanla aşka dönüştüğü öne sürüldü. Yeni başlayan ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin, set dışında birlikte görüntü vermemek için özen gösterdiği belirtildi.
Helin Kandemir konuk olduğu programda "Aytaç ile çok kıymetli bir partnerliğim oldu. Hem çok güzel bir disiplini vardı hem çok güzel bir kalbi vardı. Artık cebimde olduğunu bildiğim güzel dostluklarımdan biri oldu benim için" sözleriyle dikkat çekmişti.
4 Ağustos 1998 doğumlu Aytaç Şaşmaz, Türk oyuncudur. 47. Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncusu Ödülü kazanmıştır. Şaşmaz ilk olarak 2017 yılında Söz dizisiyle oyunculuğa başladı.
2 Haziran 2004 doğumlu Helin Kandemir, Kız Kardeşler filmindeki rolüyle Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı. Helin Kandemir, İsimsizler, Kağıt Ev, Duy Beni, Şakir Paşa Ailesi gibi dizilerde rol aldı.
|Oyuncu Adı
|Doğum Tarihi
|Ödülü
|Aldığı Yer
|Rol Aldığı Diziler
|Rol Aldığı Filmler
|Helin Kandemir
|2 Haziran 2004
|En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
|Uluslararası İstanbul Film Festivali
|İsimsizler, Kağıt Ev, Duy Beni, Şakir Paşa Ailesi
|Kız Kardeşler