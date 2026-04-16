Helin Kandemir'in Dicle, Aytaç Şaşmaz'ın ise Erkan rolüyle yer aldığı Sevdiğim Sensin dizisi sosyal medyayı sallamayı başardı. Her bölümü reyting rekorları kıran dizinin başrol oyuncuları Helin Kandemir ile Aytaç Şaşmaz'ın set arkadaşlığının aşka dönüştüğü ortaya çıktı.

Sevdiğim Sensin dizisindeki aşk gerçek oldu! Aytaç Şaşmaz ile Helin Kandemir'den sürpriz hamle

HABERİN ÖZETİ Sevdiğim Sensin dizisindeki aşk gerçek oldu! Aytaç Şaşmaz ile Helin Kandemir'den sürpriz hamle Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın rol aldığı ve sosyal medyayı sallayan Sevdiğim Sensin dizisinin başrol oyuncularının set arkadaşlığının aşka dönüştüğü iddia edildi. Sevdiğim Sensin dizisi her bölümüyle reyting rekorları kırıyor. Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın dizi setinde başlayan arkadaşlığının aşka dönüştüğü öne sürüldü. Çiftin, yeni başlayan ilişkilerini gözlerden uzak yaşadığı belirtildi. Helin Kandemir daha önce Aytaç Şaşmaz hakkında, 'Aytaç ile çok kıymetli bir partnerliğim oldu. Hem çok güzel bir disiplini vardı hem çok güzel bir kalbi vardı. Artık cebimde olduğunu bildiğim güzel dostluklarımdan biri oldu benim için' ifadelerini kullanmıştı. Aytaç Şaşmaz 4 Ağustos 1998 doğumludur ve 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncusu Ödülü'nü kazanmıştır. Helin Kandemir 2 Haziran 2004 doğumludur ve Kız Kardeşler filmindeki rolüyle Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü almıştır.

AYTAÇ ŞAŞMAZ İLE HELİN KANDEMİR'İN SET ARKADAŞLIĞI AŞKA DÖNÜŞTÜ

İkilinin, dizi setinde başlayan arkadaşlığının zamanla aşka dönüştüğü öne sürüldü. Yeni başlayan ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin, set dışında birlikte görüntü vermemek için özen gösterdiği belirtildi.

HELİN KANDEMİR'İN AYTAÇ ŞAŞMAZ HAKKINDAKİ SÖZLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Helin Kandemir konuk olduğu programda "Aytaç ile çok kıymetli bir partnerliğim oldu. Hem çok güzel bir disiplini vardı hem çok güzel bir kalbi vardı. Artık cebimde olduğunu bildiğim güzel dostluklarımdan biri oldu benim için" sözleriyle dikkat çekmişti.

AYTAÇ ŞAŞMAZ KAÇ YAŞINDA?

4 Ağustos 1998 doğumlu Aytaç Şaşmaz, Türk oyuncudur. 47. Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncusu Ödülü kazanmıştır. Şaşmaz ilk olarak 2017 yılında Söz dizisiyle oyunculuğa başladı.

HELİN KANDEMİR KAÇ YAŞINDA?

2 Haziran 2004 doğumlu Helin Kandemir, Kız Kardeşler filmindeki rolüyle Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı. Helin Kandemir, İsimsizler, Kağıt Ev, Duy Beni, Şakir Paşa Ailesi gibi dizilerde rol aldı.