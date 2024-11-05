Sevgilisini darp eden Yüzyüzeyken Konuşuruz grubu gitaristi Can Tunaboylu hakkında hapis cezası

05 Kasım 2024 14:41 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 14:48

Sevgilisi Aybike Çelik'i darp ettiği gerekçesiyle yargılanan Yüzyüzeyken Konuşuruz grubu eski gitaristi Can Tunaboylu hakkında karar verildi. Suçlamaları kabul etmeyen Can Tunaboylu hakkında 1 yıl 9 ay hapis cezası talep edildi. Sanığın sabıkasız olması nedeniyle hükmün açıklanmasını geri bırakan mahkeme, "hakaret" suçundan ise beraat kararı verdi.

Yüzyüzeyken Konuşuruz’ grubunun eski gitaristi Can Tunaboylu’nun, sevgilisi şarkıcı Aybike Çelik’i darp ettiği gerekçesiyle "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 6 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada karar çıktı.

CAN TUNABOYLU DARP DAVASINDA SAVUNMA YAPTI

Duruşmada son savunmasını yapan sanık Tunaboylu, müştekiyi kasten yaralamadığını ve zorla tutmadığını söyleyerek, "Sonrasında da 2 hafta boyunca ilişkimiz devam etti. Hastaneye götürmek istediğimde kendisi kabul etmedi. Kolunu da o sürede kullanabiliyordu, kırık gibi değildi. Beni sosyal medyada linç ettikten sonra yüzlerce paylaşım yaptı, bir kere cevap vermedim. Ben sizin adaletinize güveniyorum. Beraatimi istiyorum" diye konuştu.

YÜZYÜZEYKEN KONUŞURUZ'UN GİTARİSTİ CAN TUNABOYLU'YA HAPİS CEZASI

‘Yüzyüzeyken Konuşuruz’ grubunun eski gitaristi Can Tunaboylu’nun, sevgilisi şarkıcı Aybike Çelik’i darp ettiği gerekçesiyle "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 6 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Can Tunaboylu ve müşteki Aybike Çelik katılırken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Tunaboylu hakkında "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Sanığın sabıkasız olması nedeniyle hükmün açıklanmasını geri bırakan mahkeme, "hakaret" suçundan ise beraat kararı verdi.