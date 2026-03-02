ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarının ardından, İran da Dubai'deki ABD üslerine saldırı gerçekleşti. Dubai'de mahsur kalan ünlü isimler bir bir paylaşım yapmaya başladı. İlker Ayrık ve Şevket Çoruh, tiyatro oyunları için bulundukları Dubai'de mahsur kaldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Şevket Çoruh ile İlker Ayrık Dubai'de mahsur kaldı! İlker Ayrık ve Şevket Çoruh, 'Bir Baba Hamlet' oyunu için bulundukları Dubai'den dönmeyi planlıyordu ancak İran'ın ABD üslerine füze göndermesi sonrası uçuşları iptal oldu. İlker Ayrık, ailesiyle birlikte güvende olduğunu ve en kısa zamanda dönmeyi umduklarını belirtti. Modacı Ivana Sert, oğluyla birlikte İstanbul'a döneceği gün uçuşların iptal olduğunu duyurdu. Ivana Sert, bölgede mahsur kaldığını ve sürekli çalan alarmların korkutucu olduğunu ifade etti. Ivana Sert, bir an önce Türkiye'ye gelmek istediklerini söyledi.

İLKER AYRIK İLE ŞEVKET ÇORUH DUBAİ'DE MAHSUR KALDI

İlker Ayrık yaptığı paylaşımda, "EŞE DOSTA BİLGİLENDİRME 27 Şubat itibariyle Bir Baba Hamlet oyunu için Dubai’ye geldik. Bugün dönmeyi planlıyorduk. Ancak hepinizin malumu sebeplerden dolayı dönemiyoruz. Ailem de benimle beraber. Çocuklar biraz devamsızlık yapıyorlar. Umarım öğretmenleri kusura bakmaz. Merak edip arayan, soran, ilgilenen herkese çok teşekkürler. Hepimiz güvendeyiz. Umarım tez zamanda döneriz" dedi.

IVANA SERT DUBAİ'DE KALDIKLARINI, UÇUŞLARIN İPTAL OLDUĞUNU AÇIKLADI

Ivana Sert, oğlu ile birlikte olayın başladığı akşam İstanbul'a döneceklerini ancak atılan füzelerle birlikte uçuşların iptal olduğunu duyurdu. Bölgede mahsur kaldığını belirten Ivana Sert, son durumlarından bahsetti.

Uçuşları iptal olan Ivana Sert, "Anormal günler yaşıyoruz. Sürekli alarmlar çalıyor. Korkutucu... Tam ülkemize döneceğimiz gün uçaklar iptal oldu. Bir an önce Türkiye'ye gelmek istiyoruz" dedi.