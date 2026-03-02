Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Şevket Çoruh ile İlker Ayrık Dubai'de mahsur kaldı!

Oyuncu İlker Ayrık ile Şevket Çoruh tiyatro oyuncu için gittikleri Dubai'de mahsur kaldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İlker Ayrık, "Bugün dönmeyi planlıyorduk. Ancak hepinizin malumu sebeplerden dolayı dönemiyoruz" dedi.

Şevket Çoruh ile İlker Ayrık Dubai'de mahsur kaldı!
ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarının ardından, İran da Dubai'deki ABD üslerine saldırı gerçekleşti. Dubai'de mahsur kalan ünlü isimler bir bir paylaşım yapmaya başladı. İlker Ayrık ve Şevket Çoruh, tiyatro oyunları için bulundukları Dubai'de mahsur kaldı.

HABERİN ÖZETİ

Şevket Çoruh ile İlker Ayrık Dubai'de mahsur kaldı!

İlker Ayrık ve Şevket Çoruh, 'Bir Baba Hamlet' oyunu için bulundukları Dubai'den dönmeyi planlıyordu ancak İran'ın ABD üslerine füze göndermesi sonrası uçuşları iptal oldu.
İlker Ayrık, ailesiyle birlikte güvende olduğunu ve en kısa zamanda dönmeyi umduklarını belirtti.
Modacı Ivana Sert, oğluyla birlikte İstanbul'a döneceği gün uçuşların iptal olduğunu duyurdu.
Ivana Sert, bölgede mahsur kaldığını ve sürekli çalan alarmların korkutucu olduğunu ifade etti.
Ivana Sert, bir an önce Türkiye'ye gelmek istediklerini söyledi.
İLKER AYRIK İLE ŞEVKET ÇORUH DUBAİ'DE MAHSUR KALDI

İlker Ayrık yaptığı paylaşımda, "EŞE DOSTA BİLGİLENDİRME 27 Şubat itibariyle Bir Baba Hamlet oyunu için Dubai’ye geldik. Bugün dönmeyi planlıyorduk. Ancak hepinizin malumu sebeplerden dolayı dönemiyoruz. Ailem de benimle beraber. Çocuklar biraz devamsızlık yapıyorlar. Umarım öğretmenleri kusura bakmaz. Merak edip arayan, soran, ilgilenen herkese çok teşekkürler. Hepimiz güvendeyiz. Umarım tez zamanda döneriz" dedi.

Şevket Çoruh ile İlker Ayrık Dubai'de mahsur kaldı!

IVANA SERT DUBAİ'DE KALDIKLARINI, UÇUŞLARIN İPTAL OLDUĞUNU AÇIKLADI

Ivana Sert, oğlu ile birlikte olayın başladığı akşam İstanbul'a döneceklerini ancak atılan füzelerle birlikte uçuşların iptal olduğunu duyurdu. Bölgede mahsur kaldığını belirten Ivana Sert, son durumlarından bahsetti.

Şevket Çoruh ile İlker Ayrık Dubai'de mahsur kaldı!

Uçuşları iptal olan Ivana Sert, "Anormal günler yaşıyoruz. Sürekli alarmlar çalıyor. Korkutucu... Tam ülkemize döneceğimiz gün uçaklar iptal oldu. Bir an önce Türkiye'ye gelmek istiyoruz" dedi.

