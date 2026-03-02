Şevket Çoruh ile İlker Ayrık Dubai'de mahsur kaldı!

Kategoriler
ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarının ardından, İran da Dubai'deki ABD üslerine saldırı gerçekleşti. Dubai'de mahsur kalan ünlü isimler bir bir paylaşım yapmaya başladı. İlker Ayrık ve Şevket Çoruh, tiyatro oyunları için bulundukları Dubai'de mahsur kaldı.
İlker Ayrık yaptığı paylaşımda, "EŞE DOSTA BİLGİLENDİRME 27 Şubat itibariyle Bir Baba Hamlet oyunu için Dubai’ye geldik. Bugün dönmeyi planlıyorduk. Ancak hepinizin malumu sebeplerden dolayı dönemiyoruz. Ailem de benimle beraber. Çocuklar biraz devamsızlık yapıyorlar. Umarım öğretmenleri kusura bakmaz. Merak edip arayan, soran, ilgilenen herkese çok teşekkürler. Hepimiz güvendeyiz. Umarım tez zamanda döneriz" dedi.
Ivana Sert, oğlu ile birlikte olayın başladığı akşam İstanbul'a döneceklerini ancak atılan füzelerle birlikte uçuşların iptal olduğunu duyurdu. Bölgede mahsur kaldığını belirten Ivana Sert, son durumlarından bahsetti.
Uçuşları iptal olan Ivana Sert, "Anormal günler yaşıyoruz. Sürekli alarmlar çalıyor. Korkutucu... Tam ülkemize döneceğimiz gün uçaklar iptal oldu. Bir an önce Türkiye'ye gelmek istiyoruz" dedi.