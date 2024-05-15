Şevket Çoruh’tan güldüren Serenay Sarıkaya göndermesi
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
15 May 2024 12:31 - Güncelleme : 15 May 2024 12:31
Arka Sokaklar dizisine uzun bir aranın ardından geri dönen Şevket Çoruh rol arkadaşı Özgür Ozan ile katıldığı söyleşide Serenay Sarıkaya göndermesiyle salondakileri kahkahaya boğdu.
Ayrıldığı Arka Sokaklar Mesut karakterine geri dönen Şevket Çoruh aynı dizide Hüsnü Çoban rolüyle yer alan Özgür Ozan ile birlikte katıldığı söyleşide izleyicileri esprileriyle güldürdü.
ŞEVKET ÇORUH'TAN SERENAY SARIKAYA GÖNDERMESİ
Şevket Çoruh, dizide Özgür Ozan'ı işaret ederek "Milletin yanında Serenay Sarıkaya, bizim yanımızda Özgür Ozan." diyerek espri yaptı. Şevket Çoruh’un esprisi seyircileri kahkahaya boğdu.
Kaynak: TGRT Haber