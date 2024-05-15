Şevket Çoruh’tan güldüren Serenay Sarıkaya göndermesi

15 May 2024 12:31 - Güncelleme : 15 May 2024 12:31

Ayrıldığı Arka Sokaklar Mesut karakterine geri dönen Şevket Çoruh aynı dizide Hüsnü Çoban rolüyle yer alan Özgür Ozan ile birlikte katıldığı söyleşide izleyicileri esprileriyle güldürdü.

ŞEVKET ÇORUH'TAN SERENAY SARIKAYA GÖNDERMESİ

Şevket Çoruh, dizide Özgür Ozan'ı işaret ederek "Milletin yanında Serenay Sarıkaya, bizim yanımızda Özgür Ozan." diyerek espri yaptı. Şevket Çoruh’un esprisi seyircileri kahkahaya boğdu.