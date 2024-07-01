Şevval Sam, ''Bodrum'da sınıf farkı az'' sözlerine açıklık getirdi

01 Temmuz 2024 09:59 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 10:01

Yasak Elma dizisinin final olmasının ardından sahnelere ağırlık veren Şevval Sam, dün akşam verdiği konserle 30. sanat hayatını kutladı. Ünlü isimlerin akın ettiği gecede Şevval Sam, "Bodrum'da sınıf farkı daha az" yorumuna da açıklık getirdi.

"BODRUM'DA SINIF FARKI AZ" SÖZLERİNE İLK AÇIKLAMA GELDİ

Şevval Sam “Bodrum’un en sevdiğim yanı sınıf farkının az olması” demişti. Bu konudaki eleştirilere Harbiye Açıkhava konseri öncesinde Muhabir Online'a cevap veren sanatçı, “Hala aynı fikirdeyim. Bazı insanlara ne derseniz deyin anlatamazsınız. Onların kalplerinin mührü açılmamış. Yaş ilerledikçe daha az cümleyle daha anlaşılabilir olmaya çalışıyorum ama sanırım hala daha fazla cümle kurmak zorundayım" dedi.