Şevval Sam rötar mağduru oldu! Havalimanında hem prova yaptı hem de yolcuları eğlendirdi

22 Kasım 2024 09:56 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 10:01

Konser için Antalya'ya gitmek isteyen Şevval Sam ve ekibi, hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda saatlerce beklemek zorunda kaldı. Konsere dakikalarla yetişen Şevval Sam ve ekibi havalimanında konser provası yaparak, oradaki vatandaşlara keyifli dakikalar yaşattı.

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Ünlü şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam​, hava şartları nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda saatlerce beklemek zorunda kaldı. Şevval Sam ve ekibi konserden hemen önce inecek olmasından dolayı konser provayı havalimanında yaptı.

ŞEVVAL SAM'DAN RÖTARLI KONSER

Meteorolojinin uyarmaları sonrası dün İstanbul ve çevresinde lodos etkisini gösterdi. Uçakla inişte zorlanırken, çoğu sefer ertelenmek zorunda kaldı. Yaşanan rötarlar, yolcular için çileye dönüşürken Şevval Sam ile orkestra ekibi de saatlerce İstanbul Havalimanı'nda beklemek zorunda kaldı.

Konser için Antalya​'ya gitmeye çalışan Şevval Sam, rötar nedeniyle şehre en erken konserden hemen önce inecek olmasından dolayı prova yapmaya vakti kalmadı. Pratik bir çözüm bulan Şevval Sam, hem prova yaptı hem de canı sıkılan yolcular eğlendi. Havalimanında prova yapan Şevval Sam, tüm yolculara müzik ziyafeti yaşattı.