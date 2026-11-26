Magazin dünyasında şaşırtan buluşmalara bir yenisi daha eklendi. Ünlü oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam ve oğlu Taro Emir, Dünya boks tarihinin en tanınan isimlerinden Mike Tyson ile bir araya geldi. Üç ismin bir araya geldiği anlar, beğeni yağmuruna tutuldu.

ŞEVVAL SAM, OĞLU TARO EMİR İLE MİKE TYSON'LA KARESİ

Tuzlu Kahvenin gelecek hafta yayınlanacak bölümünde dünyaca ünlü eski boksör Mike Tyson konuk olacak. Tyson'ın dizinin yeni bölümüne katılacağının duyulması magazin gündeminde büyük ilgi görürken, çekimlerden gelen bir kare sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, oğlu Taro Emir ile birlikte Mike Tyson'la kamera karşısına geçti.

Şevval Sam'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf kısa sürede yoğun ilgi gördü. Anne oğulun dünyaca ünlü boksör Mike Tyson ile aynı karede yer alması takipçilerinin beğenisini topladı. Paylaşımın ardından fotoğrafa saniyeler içinde çok sayıda beğeni gelirken, kullanıcılar da sürpriz buluşmaya kayıtsız kalmadı.

Mike Tyson'ın Tuzlu Kahve dizisinin gelecek haftaki bölümünde yer alacak olması, set arkasından paylaşılan fotoğrafı daha da merak uyandırıcı hale getirdi. Şevval Sam'ın oğlu Taro Emir ile birlikte verdiği poz, programın yeni bölümüne yönelik heyecanı da artırdı.

TARO EMİR’İ TANIMAKTA ZORLANDILAR

Şevval Sam'ın oğlu Taro Emir, son görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun oğlu Taro Emir'in geçirdiği değişim, görenleri şaşkına çevirdi. Bir dönem çocuk yaşlarda ekranlarda görülen Taro Emir'in şimdiki hali, annesi Şevval Sam ile birlikte gündeme geldi.

Fiziksel görünümündeki değişimle dikkat çeken Taro Emir, sosyal medyada merak uyandırdı. Şevval Sam'ın oğlu olarak tanınan ve kendi yolunu çizen Taro Emir'in yıllar içindeki değişimi, onu eskiden tanıyanların yeniden dikkatini çekti. Mike Tyson ile aynı ortamda görüntülenmesiyle de konuşulan Taro Emir'in son hali, hayranlarını şaşırttı.