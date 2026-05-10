Şeyla Halis ile Bekir Çiçekdemir tanışma hikayelerini ilk kez Yasemin'in Penceresi programında anlattı!

Cennet Mahallesi dizisinde oynadığı Menekşe karakteriyle popüler olan Şeyla Halis ile eşi Bekir Çiçekdemir Yasemin'in Penceresi programına konuk oldu. İkili tiyatro sayesinde tanıştıklarını belirterek 23 yıldır aşklarının hiç bitmediğini belirtti.

ŞEYLA HALİS İLE BEKİR ÇİÇEKDEMİR'DEN AŞK İTİRAFI

Şu sıralar Yedi Kocalı Hürmüz müzikaliyle adından söz ettiren Şeyla Halis eşi Bekir Çiçekdemir ile birlikte Yasemin'in Penceresi programına konuk oldu.

Bekir Çiçekdemir mezun olduktan sonra İstanbul'a tiyatro yapmak için geldiğini ve Şeyla Halis ile de bu vesileyle tanıştıklarını belirtti. Bekir Çiçekdemir, ortak arkadaşlarıyla beraber Şeyla Halis'e kahvaltıya gitmek için sözleştiklerini ancak arkadaşının son anda işinin çıktığını ve iki tiyatrocunun beraber yaptıkları kahvaltı sonrası sevgili olduklarını anlattı.

ŞEYLA HALİS KAÇ YAŞINDA?

13 Ocak 1977 doğumlu olan Şeyla Halis, ürk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümünden mezun olduktan sonra, eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi, Tiyatro Bölümünde tamamladı. Yahşi Cazibe, Akasya Durağı, Cennet Mahallesi, Vuslat, Avlu ve Yol Arkadaşım gibi yapımlarda rol aldı.