Şeyma Subaşı 'Aşık oldum' demişti! Yeni sevgilisiyle ilk paylaşım geldi

25 Temmuz 2024 09:57 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 10:02

Geçtiğimiz günlerde futbolcu Barış Alper Yılmaz ile anılan Şeyma Subaşı'nın adı daha önce Hadise anılan Mert Ayaydın ile sevgili olduğu ortaya çıktı. "Aşık oldum" diyen şeyma Subaşı, sevgilisiyle ilk karesi ise sosyal medyadan paylaştı.

ŞEYMA SUBAŞI VE MERT AYAYDIN'DAN İLK KARE GELDİ

"Çocuklar, bilin bakalım ne oldu? Ben yine aşık oldum" açıklamasında bulunan Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi ortaya çıktı. Bir süredir Mert Ayaydın ile sevgili olan Şeyma Subaşı, Mert Ayaydın ile ilk karesini sosyal medyadan paylaşarak aşkını da ilan etti.