Şeyma Subaşı 'Aşık oldum' demişti! Yeni sevgilisiyle ilk paylaşım geldi
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
25 Temmuz 2024 09:57 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 10:02
Acun Ilıcalı'nın eski Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından 'Aşık oldum' diyerek kafalarını karıştırmıştı. Adı bir süre önce futbolcu Barış Alper Yılmaz ile anılan Şeyma Subaşı'dan yeni sevgilisi Mert Ayaydın ile ilk paylaşım geldi.
Geçtiğimiz günlerde futbolcu Barış Alper Yılmaz ile anılan Şeyma Subaşı'nın adı daha önce Hadise anılan Mert Ayaydın ile sevgili olduğu ortaya çıktı. "Aşık oldum" diyen şeyma Subaşı, sevgilisiyle ilk karesi ise sosyal medyadan paylaştı.
ŞEYMA SUBAŞI VE MERT AYAYDIN'DAN İLK KARE GELDİ
"Çocuklar, bilin bakalım ne oldu? Ben yine aşık oldum" açıklamasında bulunan Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi ortaya çıktı. Bir süredir Mert Ayaydın ile sevgili olan Şeyma Subaşı, Mert Ayaydın ile ilk karesini sosyal medyadan paylaşarak aşkını da ilan etti.
Kaynak: tgrthaber.com