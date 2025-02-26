Şeyma Subaşı ile Şevval Şahin arasındaki kaos büyüyor! Son hamle kafaları karıştırdı

Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Şeyma Subaşı ile Şevval Şahin'in arası bozuldu. Yaşam tarzları, paylaşımları birbirine benzetilen Şeyma Subaşı ile Şevval Şahin, çıktıkları tatille de çok konuşuldu. Şeyma Subaşı'nın son hamlesi, kavga iddialarını güçlendirdi.

Son dönemde açıklamalarıyla çok konuşulan Şeyma Subaşı'nın sürekli kıyaslandığı Şevval Şahin ile küstüğü iddia edildi. Tatil rotaları, beslenmeleri, fizikleri birbirlerine çok benzetilen Şeyma Subaşı ile Şevval Şahin'in kavga ettiği iddia edildi.

ŞEVVAL ŞAHİN İLE ŞEYMA SUBAŞI KAVA ETTİ

Şeyma Subaşı geçtiğimiz aylarda, Şevval Şahin'i hedef alarak, 'paylaştığınız spor videolarında yaptığınız hareketler hep yanlış' şeklinde yaptığı paylaşımından sonra Şevval Şahin cevap olarak, 'eğer beni engellediysen ve bunu hâlâ okuyabiliyorsan, tedavi olmalısın' ifadeleri bulunan bir gönderi paylaşmıştı. İkilinin arası bir süre açılsa da daha sonra ikili birlikte tatile çıkarak aralarındaki buzları eritti.

AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLDU

“Evet lüks yaşıyorum ama bu dönemdeki kızlar gibi paylaşmıyordum" diyen Subaşı, "Özel uçaklardasın, lüks de yaşıyorsun ama sen bu dönemdeki kızlar gibi paylaşmıyordun' diyorum. Sonra bakıyorum doğru... Özel uçaktan mı koymuşum? Pembe bulutlara bakıyorum, evet özel uçak ama pembe bulutlar, hep bir kibarlık..." ifadelerini kullandı.