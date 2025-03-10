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 | Dilek Ulusan

Şeyma Subaşı neden boşandığını açıkladı: Adam sosyopat

Şeyma Subaşı konuk olduğu programda ikinci eşi Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi hakkında konuştu. Psikolojik şiddet gördüğünü itiraf eden Şeyma Subaşı, "O dönemi ben çok ağır yaşadım. Çok ağladım, kendime saygım kalmadı.

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Şeyma Subaşı neden boşandığını açıkladı: Adam sosyopat
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 12:05
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 12:28

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan 2023 yılında Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile evlenen Şeyma Subaşı, 5 ay içinde boşandı. O dönem psikolojik şiddet gördüğü iddiaları dolaşırken, Şeyma Subaşı yıllar sonra itirafta bulundu.

ŞEYMA SUBAŞI ESKİ EŞİNİ ANLATTI: ÇOK AĞLADIM

5 aylık evliliğin ardından hiçbir açıklama yapmayan Şeyma Subaşı, YouTube'da yayınlanan Size "Özel By Şeyma!" adlı programda sessizliğini bozdu. Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi'nin ismini vermeden konuşan Şeyma Subaşı, "Benim bir dönemim var işte onu söylüyorum zaten herkes biliyor, bu arada yani hani bu ikinci kocamla alakalı olan bir şey" diyerek samimi açıklamalarda bulundu.

"NASIL BUNLARA İZİN VERİRİM"

Çok kötü günler geçirdiğinin altını çizen Subaşı, "Benim hayatıma bir girdi. Aynaya baktığımda kendime inanamadım, kabul ettiğim şeyleri düşününce. Kendimi düşürdüğüm çok anlar oldu. Olay olarak hatırlamıyorum ama duygu olarak kaldı. Herkes biliyor aslında ikinci kocamla ilgili olan şeyler. Nasıl kendi değerlerimi bu kadar düşürebilirim? Nasıl bu adamın bana bunları yapmasına izin veririm?" diyerek psikolojik şiddete maruz kaldığını doğruladı.

Zor bir süreç geçirdiğini ancak çok şey öğrendiğini dile getiren Şeyma Subaşı, "O dönemi ben çok ağır yaşadım. Ama o karanlık dönemden o kadar güzel çıktım ki. Çok ağladım, kendime saygım kalmadı. Karşımdaki adam deli, sosyopat bir şey ki, seni her şekilde kandırabiliyor." dedi.

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