Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın düğünü öncesi ne yaptığı belli oldu

05 Eylül 2024 02:09 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 02:23

Şeyma Subaşı'ndan eski eşi Acun Ilıcalı'nın düğünü öncesi dikkat çeken bir paylaşım geldi. Kızı Melisa Ilıcalı ikinci kez babasının düğününe katılırken annesi Şeyma Subaşı'nın parti hazırlıkları sürerken ne yaptığı ortaya çıktı.

Medya, magazin ve spor dünyasının gözde ismi Acun Ilıcalı bir kez daha dünyaevine girdi. Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın bu düğün için yapacağı yorum merak edilirken düğün hazırlıkları esnasında manidar bir paylaşım geldi. Şeyma Subaşı kızı Melisa Ilıcalı'nın babasının düğünü için yaptığı hazırlıklar sırasında yaptığı görüntülü konuşmayı yayımladı.

KIZLARININ MEZUNİYETİNDE BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

Acun Ilıcalı 2012 yılında beraberliğe başladığı Şeyma Subaşı ile 2017'de evlenmiş ve 2018'de boşanmıştı. Çift 2013 yılında dünyaya gelen kızları Melisa Ilıcalı'nın mezuniyeti için haziran ayında bir araya gelmişti.