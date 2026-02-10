Şeyma Subaşı'nın kelle paçaya verdiği isim dikkat çekti

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Şeyma Subaşı, "Tövbe sürecinden geçiyorum" diyerek yayınladığı videoyla dikkat çekti. Şeyma Subaşı son olarak kelle paça çorbasını "Collagen çorbası" diyerek paylaşınca sosyal medyanın diline düştü.

ŞEYMA SUBAŞI'NIN KELLE PAÇA PAYLAŞIMI

3 milyona yakın takipçisi olan Şeyma Subaşı, her paylaşımıyla sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Son olarak kelle paça fotoğrafı paylaşan Şeyma Subaşı "Collagen çorba" norunu düşünce sosyal medyanın diline düştü.

Şeyma Subaşı'nın paylaşımı akıllara yıllar önce sahanda yumurta demek yerine "sunny side up" diyen Duygu Özaslan'ı getirdi. Duygu Özaslan, 'Sunny side up'ın Türkçesi neydi?' diye sorduğu anlarla gündem olmuştu.

UYUŞTURUCU TEST SONUCU POZİTİF ÇIKAN ŞEYMA SUBAŞI'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Subaşı, soru cevap yaptığı bir videoyu yayınlayıp "Bundan sonra bikinili fotoğraf ve videolarımı zor görürsünüz" ifadelerini kullandı.

Hayatımın, kişisel gelişimimin sorumluluğunu tamamen ben alıyorum. Ben samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum, geçtim ve geçeceğim. Kendimle ve geleceğimle alakalı kararlar aldığım büyük bir dönemdeyim. Şu anda ve her zaman odağım; sağlığım, kızım ve daha fazla farkındalık, inanç ve sorumlulukla yaşamak" DEDİ.