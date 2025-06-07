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 | Dilek Ulusan

Sezai Karakoç'un adına Mona Roza şiirini yazdığı Muazzez Akkaya hayatını kaybetti

Şair Sezai Karakoç'un adına "Mona Roza" şiirini yazdığı Muazzez Akkaya Giray, 95 yaşında hayatını kaybetti

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Sezai Karakoç'un adına Mona Roza şiirini yazdığı Muazzez Akkaya hayatını kaybetti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.06.2025
saat ikonu 16:03
|
GÜNCELLEME:
07.06.2025
saat ikonu 16:03

Yaklaşık bir yıl önce safra kesesi kanseri teşhisi konulan ve bir süre tedavi gören Muazzez Akkaya Giray, İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti. Mülkiye Mektebi ile fark derslerini verdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1954'te mezun olan Muazzez Akkaya Giray, Hazine avukatı olarak çalışmıştı.

MUAZZEZ AKKAYA HAYATINI KAYBETTİ

Muazzez Akkaya Giray'ın naaşının, 9 Haziran Pazartesi günü Fenerbahçe Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. Sakarya'nın Geyve ilçesinde 1930'da dünyaya gelen Muazzez Akkaya Giray, 1948'de Kandilli Kız Lisesi'ni yatılı bitirmesinin ardından 1949'da Ankara'da Mülkiye Mektebi'nin Maliye Bölümüne girdi.

Sezai Karakoç'un adına Mona Roza şiirini yazdığı Muazzez Akkaya hayatını kaybetti

Giray, bu okulda Türk edebiyatının iki ünlü şairi Sezai Karakoç ve Cemal Süreya ile aynı sınıfta okudu. Mülkiye Mektebi ile fark derslerini verdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1954'te mezun olan Muazzez Akkaya Giray, Hazine avukatı olarak çalışmıştı.

Sezai Karakoç'un adına Mona Roza şiirini yazdığı Muazzez Akkaya hayatını kaybetti

Sıkça Sorulan Sorular

MUAZZEZ AKKAYA KİMDİR?
Şair Sezai Karakoç'un adına Mona Roza şiirini yazdığı, Cemal Süreya'nın uğruna soyadından bir harf eksilttiği 94 yaşındaki Muazzez Akkaya, "Bana yazılan şiirleri zaman içinde ne yazık ki kaybettim, buna gerçekten üzülüyorum, keşke saklasaydım." dedi.
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