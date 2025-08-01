Sezen Aksu, Pakize Suda'yı unutmadı! Adını hatıra ormanı ile yaşatacak

Sezen Aksu, 21 Aralık 2022'de tedavi gördüğü Fethiye Devlet Hastanesi'nde beyninde pıhtı atması sonucu 70 yaşında hayatını kaybeden arkadaşı Pakize Suda'nı unutmadı. Seen Aksu, Pakize Suda'nı adını hatıra ormanı ile yaşatacak.

SEZEN AKSU,PAKİZE SUDA ADINI HATIRA ORMANI İLE YAŞATACAK

Sezen Aksu, Pakize Suda anısına Erzurum Taşağıl sahasında 5 bin fidanlık bir Hatıra Ormanı oluşturdu. Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle tesis edilen sahaya meşe türü fidanlar dikildi.

Ayrıca Sezen Aksu, 2008'de değerli müzik insanları Şerif Yüzbaşıoğlu, Onno Tunç ve Uzay Heparı’nın adına TEMA Vakfı aracılığıyla Antalya Döşemealtı sahasına 4 bin fidan, 2013 yılı boyunca verdiği konserlerinden elde edilen gelirlerin bir bölümüyle de Manisa Salihli Gökköy sahasına 5 bin fidan bağışlamıştı.

PAKİZE SUDA KİMDİR?

23 Nisan 1952 İzmir doğumlu Pakize Suda, çeşitli yörelerin yemek ve kültürlerini tanıttığı Lezzete Yolculuk programıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Magazin programı da sunan Pakize Suda, aynı zamanda köşe yazarlığı da yaptı.