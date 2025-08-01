Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Sezen Aksu, Pakize Suda'yı unutmadı! Adını hatıra ormanı ile yaşatacak

Sezen Aksu, 2022'de hayatını kaybeden yakın arkadaşı Pakize Suda anısına Erzurum Taşağıl sahasında 5 bin fidanlık bir hatıra ormanı oluşturdu. Sezen Aksu böylece arkadaşının ismini hatıra ormanı ile yaşatacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sezen Aksu, Pakize Suda'yı unutmadı! Adını hatıra ormanı ile yaşatacak
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 16:25
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 16:25

, 21 Aralık 2022'de tedavi gördüğü Fethiye Devlet Hastanesi'nde beyninde pıhtı atması sonucu 70 yaşında hayatını kaybeden arkadaşı Pakize Suda'nı unutmadı. Seen Aksu, Pakize Suda'nı adını hatıra ormanı ile yaşatacak.

SEZEN AKSU,PAKİZE SUDA ADINI HATIRA ORMANI İLE YAŞATACAK

Sezen Aksu, Pakize Suda anısına Erzurum Taşağıl sahasında 5 bin fidanlık bir Hatıra Ormanı oluşturdu. Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle tesis edilen sahaya meşe türü fidanlar dikildi.

Sezen Aksu, Pakize Suda'yı unutmadı! Adını hatıra ormanı ile yaşatacak

Ayrıca Sezen Aksu, 2008'de değerli müzik insanları Şerif Yüzbaşıoğlu, Onno Tunç ve Uzay Heparı’nın adına TEMA Vakfı aracılığıyla Antalya Döşemealtı sahasına 4 bin fidan, 2013 yılı boyunca verdiği konserlerinden elde edilen gelirlerin bir bölümüyle de Manisa Salihli Gökköy sahasına 5 bin fidan bağışlamıştı.

Sezen Aksu, Pakize Suda'yı unutmadı! Adını hatıra ormanı ile yaşatacak

PAKİZE SUDA KİMDİR?

23 Nisan 1952 İzmir doğumlu Pakize Suda, çeşitli yörelerin yemek ve kültürlerini tanıttığı Lezzete Yolculuk programıyla adını geniş kitlelere duyurdu. programı da sunan Pakize Suda, aynı zamanda köşe yazarlığı da yaptı.

Sezen Aksu, Pakize Suda'yı unutmadı! Adını hatıra ormanı ile yaşatacak
ETİKETLER
#sezen aksu
#Magazin
#Eğlence Merkezi
#Pakize Suda
#Hatıra Ormanı
#Tema Vakfı
#Lezzete Yolculuk
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.