Sezen Aksu’nun Bursalı Veterinerle aşk iddiası! Minik Serçe’nin kalbini çalan isim kim?

Tivi 6 kanalında Bircan Bali’nin de yorumcu olarak yer aldığı Doğruya Doğru programında minik serçe Sezen Aksu ile ilgili magazin kulislerinde konuşulan iddia gündeme damga vurdu. Türk müziğinin usta ismi Sezen Aksu’nun yaklaşık bir yıldır 40 yaşındaki bir veterinerle birlikte olduğu öne sürüldü. Peki, Minik Serçe Sezen Aksu’nun kalbini çalan isim kim?

SEZEN AKSU HAKKINDA AŞK İDDİASI

Tivi 6 ekranlarında yayınlanan Doğruya Doğru adlı programda yorumcu olarak yer alan Bircan Bali’nin Sezen Aksu ile ilgili ortaya attığı iddia gündeme bomba gibi düştü. Programda konuşulanlara göre, Türk pop müziğinin efsane ismi Sezen Aksu’nun kalbi yeniden aşka açıldı.

İddiaya göre “Minik Serçe”, yaklaşık bir yıldır 40 yaşındaki Bursalı bir veterinerle gözlerden uzak bir ilişki yaşıyor. Programda yapılan yorumlarda, söz konusu ismin Aksu’nun yalısına sık sık gidip geldiği ve çiftin birlikteliğini kamuoyundan uzak tutmayı tercih ettiği öne sürüldü.

İddiaya göre Bursa’da yaşayan veteriner, Aksu’nun yalısına sık sık gidiyor ve çift ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Bu yakınlaşmanın, söz konusu ismin iş hayatında bazı sorunlara yol açtığı da iddialar arasında. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, ortaya atılan aşk söylentisi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

MİNİK SERÇE’NİN KALBİNİ ÇALAN BURSALI VETERİNER KİM?

Magazin basınında geniş yankı uyandıran Sezen Aksu’nun Bursalı Veteriner ile aşk yaşadığı iddiası sonrası aramalar yapılmaya başlandı. 40 yaşında olan kişinin Bursa’da ikamet ettiğini ve Veterinerlik yaptığına dair bilgiler paylaşıldı. Türk müziğinin en önemli sanatçısı Sezen Aksu, cephesinden konuya ilişkin net bir açıklama henüz yapılmadı.