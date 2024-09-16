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Shakira'ya taciz! Apar topar sahneden indi

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
16 Eylül 2024 11:58 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 12:00
Shakira&#039;ya taciz! Apar topar sahneden indi

Kolombiyalı şarkıcı Shakira, yeni şarkısı Soltera’yı seslendirirken tacize uğradı. Hayranını uyarmasına rağmen eteğinin altının fotoğrafını çekmeye çalışan hayranına sinirlenen Shakira, sahneyi terk etti.

Shakira Miami konserinde bir hayli sinirlendi. İzleyicisinden birinin eteğinin altını görüntülenmesine tepki gösteren Shakira sahneyi terk etti. O anlar sosyal medyada paylaşılırken, yapılan tacize tepki çığ gibi büyüdü. 

SHAKIRA TACİZ SONRASI SAHNEYİ TERK ETTİ 

47 yaşındaki şarkıcı Shakira, Soltera’yı sevenleriyle buluşturdu. Miami'de kendi şarkısıyla eğlenen Shakira, eteğinin altını çekmeye çalışan hayranını uyardı.  Soltera eşliğinde dans etmeye devam eden Shakira, aynı kişiyi ikinci kez uyardıktan sonra ise sahneyi terk etti. Oldukça sinirlendiği gözlemlenen şarkıcı bir süre sessizce sadece arkadaşlarını dinledi. Ünlü şarkıcı daha sonra  VIP alanındaki güvenliklere olayı anlattı.

Shakira'ya taciz! Apar topar sahneden indi - 1. Resim

Shakira'ya taciz! Apar topar sahneden indi - 2. Resim

Shakira'ya taciz! Apar topar sahneden indi - 3. Resim

Shakira'ya taciz! Apar topar sahneden indi - 4. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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