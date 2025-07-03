Shakira'yı ifşalamanın bedeli ağır oldu

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın tıbbi kayıtlarının sızdırılması sonrası Perulu otorite harekete geçti. Peru, popüler şarkıcı Shakira'ya ait tıbbi kayıtların izinsiz olarak ifşa edilmesi nedeniyle özel sağlık kuruluşuna ağır bir para cezası verdi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, konser için gittiği Peru'da rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Gizli tutulan olay, ülkenin en önemli hastanesinin paylaşımıyla ortaya çıktı.

SHAKIRA'YI İFŞALAYANLARA PARA CEZASI

Peru'nun sağlık sektörünü denetleyen Susalud, yaptığı açıklamada Auna'nın kontrolündeki Delgado Kliniğine 668 bin 750 sol (188 bin 355 dolar) para cezası verdiğini açıkladı. Lima'da bulunan özel hastane ülkenin seçkinleri arasında bulunuyor ve ana konumu, bir helikopter iniş pistine sahip olduğu zengin Miraflores mahallesinde yer alıyor.

Olayın, Shakira'nın "Las mujeres ya no lloran" adlı son turnesi kapsamında Peru'nun başkentinde iki konser vereceği Şubat ayında gerçekleşti. Şarkıcı Lima'ya vardığında hastalanarak Kliniğe gitmiş ve tedavisine ilişkin ayrıntılar neredeyse gerçek zamanlı olarak sosyal medyaya sızmıştı.