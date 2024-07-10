Sharon Stone'dan yıllar sonra gelen itiraf | "Felç geçirdiğimde milyonlarca dolar kaybettim"

10 Temmuz 2024 16:16 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 16:16

Dünyaca ünlü oyuncu Sharon Stone, 2001 yılında geçirdiği felç sonrası Hollywood’un kendisini görmezden geldiğini söyleyerek sitemde bulunmuştu. Oyuncu felç geçirdiğinde tüm servetini kaybettiğini açıkladı.

SHARON STONE'DAN YILLAR SONRA GELEN İTİRAF

Amerikalı oyuncu Sharon Stone, 2001 yılında 9 gün süren beyin kanaması sonrası uzun süre hastanede tedavi altında kaldı. 2 yıl mesleğinden uzak alan oyuncu, geçirdiği felç sonrası Hollywood tarafından görmezden gelinliğini söylemişti. The Hollywood Reporter'a konuşan oyuncu, "Ölümden döndüm diyebilirim. Beyin kanaması geçirdim. Yüzümün şekli değişti. Ve bunlar olurken her şey değişti. Koku duyum, görüşüm, dokunuşum. Birkaç yıl hiçbir şey okuyamadım. Birçok insan öleceğimi düşünüyordu" ifadelerini kullandı.

"18 MİLYON DOLAR KAYBETTİM"

Oyuncu tüm servetini kaybettiğini belirterek, "Başarılarım sayesinde 18 milyon dolar biriktirdim ama banka hesabıma baktığımda hepsi yok olmuştu. Buzdolabım, telefonum, her şey başkalarının olmuştu. Tek kuruş param kalmamıştı" dedi.