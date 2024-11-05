Sibel Can'ı yıkan ölüm! Cengizhan Sabuncu hayatını kaybetti
Sibel Can'ın menajeri Cengizhan Sabuncu, karaciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Ünlü isimlerin yakın arkadaşı olan Cengizhan Sabuncu'nun ölümü başta Sibel Can'ı derin üzüntüye boğdu.
Sibel Can'ın uzun yıllar menajerliğini üstlenen Cengizhan Sabuncu, uzun süredir kanserle mücadele ediyordu. 55 yaşındaki Cengizhan Sabuncu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sibel Can aldığı haberle büyük üzüntüye boğulurken, Seray Sever de yakın arkadaşının ölümüyle büyük üzüntü yaşadı.
CENGİZHAN SABUNCU'NUN VEFAT HABERİ ÜNLÜ İSİMLERİ ÜZÜNTÜYE BOĞDU
Birçok ünlü isimle çalışan Cengizhan Sabuncu, yakalandığı kanser nedeniyle uzun süredir tedavi altındaydı. Tıpatıp Show grubuyla tanınan 55 yaşındaki Cengizhan Sabuncu'nun vefat haberi ünlü isimleri de büyük üzüntüye soktu. Seray Sever sosyal medya hesabından "Can parçam Cengomm. Melek oldun sen" dedi.