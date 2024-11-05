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Sibel Can'ı yıkan ölüm! Cengizhan Sabuncu hayatını kaybetti

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
05 Kasım 2024 16:29 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 16:45
Sibel Can&#039;ı yıkan ölüm! Cengizhan Sabuncu hayatını kaybetti

Sibel Can'ın menajeri Cengizhan Sabuncu, karaciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Ünlü isimlerin yakın arkadaşı olan Cengizhan Sabuncu'nun ölümü başta Sibel Can'ı derin üzüntüye boğdu.

Sibel Can​'ın uzun yıllar menajerliğini üstlenen Cengizhan Sabuncu, uzun süredir kanserle mücadele ediyordu. 55 yaşındaki Cengizhan Sabuncu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sibel Can aldığı haberle büyük üzüntüye boğulurken, Seray Sever de yakın arkadaşının ölümüyle büyük üzüntü yaşadı. 

CENGİZHAN SABUNCU'NUN VEFAT HABERİ ÜNLÜ İSİMLERİ ÜZÜNTÜYE BOĞDU 

Birçok ünlü isimle çalışan Cengizhan Sabuncu, yakalandığı kanser​ nedeniyle uzun süredir tedavi altındaydı. Tıpatıp Show grubuyla tanınan 55 yaşındaki  Cengizhan Sabuncu'nun vefat haberi ünlü isimleri de büyük üzüntüye soktu. Seray Sever sosyal medya hesabından "Can parçam Cengomm. Melek oldun sen" dedi. 

Sibel Can'ı yıkan ölüm! Cengizhan Sabuncu hayatını kaybetti - 1. Resim

Sibel Can'ı yıkan ölüm! Cengizhan Sabuncu hayatını kaybetti - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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