Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt asker oldu

Sibel Can'ın en küçük oğlu Emir Aksüt askerlik görevine başladı. Abla Melisa Ural kardeşi Emir Aksüt'ü yalnız bırakmadı ve paylaştığı üniformalı kareyle yorum yağmuruna tutuldu.

GİRİŞ:
10.04.2026
saat ikonu 17:15
|
GÜNCELLEME:
10.04.2026
saat ikonu 17:30

’ın küçük oğlu Emir görevine başladı. Aksüt'ün üniformalı ilk fotoğrafı kısa sürede gündem olurken, kardeşi Melisa’nın yaptığı ziyaret ve paylaştığı kare duygusal anlara sahne oldu.

Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt askerlik görevine başladı ve kardeşi Melisa Ural bu özel anı duygusal bir paylaşımla duyurdu.
Emir Aksüt, Sibel Can'ın iş insanı Sulhi Aksüt ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğludur ve 12 Ağustos 2000 doğumludur.
Kardeşi Melisa Ural, Emir'i askerlik görevinde ziyaret ederek birlikte çekildikleri bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Paylaşım takipçiler tarafından yoğun ilgi gördü ve ünlü ailenin bu özel anı sosyal medyada yayıldı.
Sibel Can'ın Hakan Ural ile olan evliliğinden Engincan ve Melisa Ural, Sulhi Aksüt ile olan evliliğinden ise Emir Aksüt olmak üzere üç çocuğu bulunmaktadır.
MELİSA URAL'DAN KARDEŞİ EMİR AKSÜT'E ZİYARET

Emir’i askerlik görevinde yalnız bırakmayan Melisa, yaptığı ziyaret sırasında birlikte çektirdikleri kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Kamuflajlı görüntü kısa sürede dikkat çekti.

MELİSA URAL İLE EMİR AKSÜT'TEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Kardeşinin yanında olan Melisa’nın paylaşımı, takipçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Ünlü ailenin bu özel anı sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

EMİR AKSÜT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

12 Ağustos 2000 doğumlu Emir Aksüt, ünlü şarkıcı Sibel Can'ın, 2000-2010 yılları arasında evli kaldığı iş insanı Sulhi Aksüt ile olan evliliğinden dünyaya gelen küçük oğludur.

Doğum TarihiAd SoyadAnneBabaBaba Evlilik TarihleriAçıklama
12 Ağustos 2000Emir AksütSibel CanSulhi Aksüt2000-2010Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın, iş insanı Sulhi Aksüt ile olan evliliğinden dünyaya gelen küçük oğludur.

SİBEL CAN'IN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Sibel Can’ın üç çocuğu bulunuyor. Hakan Ural ile evliliğinden Engincan ve Melisa Ural dünyaya gelirken, Sulhi Aksüt ile evliliğinden ise Emir Aksüt doğdu. Ünlü sanatçı, çocuklarıyla olan yakın ilişkisiyle de sık sık gündeme geliyor.

