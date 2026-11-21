Sibel Turnagöl, sanat dünyasındaki kariyerinin yanı sıra iş hayatındaki girişimleriyle de adından söz ettiriyor. Ekranlardan tanınan ünlü isim, esnaf lokantası işletmeciliğiyle farklı bir alanda faaliyet gösteriyor. Geleneksel lokanta kültürünü yansıtan işletme, Sibel Turnagöl’ün hayranları kadar farklı lezzetleri keşfetmek isteyenlerin de ilgisini çekiyor. Özellikle sosyal medyada ve internet aramalarında “Sibel Turnagöl’ün lokantası nerede?”, “Sibel Turnagöl hangi restoranı işletiyor?” ve “Sibel Turnagöl’ün esnaf lokantasının adı ne?” soruları öne çıkıyor.

SİBEL TURNAGÖL’ÜN ESNAF LOKANTASI NEREDE?

Sibel Turnagöl’ün esnaf lokantası, merak edilen işletmeler arasında yer alıyor. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra ticari girişimleriyle de gündeme gelen Turnagöl’ün lokantası, İstanbul’un Maslak semtindeki oto sanayi bölgesiyle anılıyor. Geleneksel esnaf lokantası konseptiyle dikkat çeken işletme, özellikle ev yemeklerini tercih edenlerin ilgisini çekiyor.

Sibel Turnagöl’ün oyunculuk dışında esnaflık alanında da adından söz ettirmesi, işletmeye yönelik ilgiyi artırıyor. Ünlü oyuncunun lokantasını ziyaret etmek isteyenlerin güncel konum ve hizmet bilgilerini sosyal medya hesabından ulaşabilir.

SİBEL TURNAGÖL NEREDE ESNAFLIK YAPIYOR?

Sibel Turnagöl, İstanbul Maslak’taki Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde bulunan Maslak Sofra isimli restoranıyla müşterilerine hizmet veriyor. Ünlü oyuncunun restoranı, eşi Mehmet Çelik’e ait Çiftkurtlar Otomotiv’in sanayi sitesindeki binasının girişinde yer alıyor.

Sanayi esnafına ve bölgede çalışanlara hitap eden mekânda Sibel Turnagöl de aktif olarak çalışıyor. İşletmede yalnızca işletmecilik yapmakla kalmayan ünlü isim, zaman zaman yemek servisine de katılıyor. Mutfaktan servise kadar pek çok işle ilgilenen Turnagöl, restoranın günlük işleyişinde bizzat görev alıyor.