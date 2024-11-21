Sibil Çetinkaya önce paylaştı sonra sevgilisi Şükrü Özyıldız'ı Hadise'den kıskandı! Beğendiği yorum tepki topladı

21 Kasım 2024 16:56 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 16:56

Dün akşam Seda Bakan ve Hadise'nin başrolünde yer aldığı Esas Oğlan dizisinin kadrosunda yer alan Şükrü Özyıldız, galaya sevgilisi Sibil Çetinkaya ile birlikte katıldı. Şükrü Özyıldız ile Hadise'nin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Sibil Çetinkaya, beğendiği yorumla ise eleştiri oklarının hedefi oldu.

Esas Oğlan​ filminin galası dün akşam gerçekleşti. Galaya Hadise​ ve Seda Bakan​'ın şıklığı damga vururken, Şükrü Özyıldız galaya Sibil Çetinkaya ile katıldı.

SİBİL ÇETİNKAYA, ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ'I HADİSE'DEN KISKANDI

Sibil Çetinkaya sevgilisi Şükrü Özyıldız'ın da kadrosunda yer aldığı Esas Oğlan filminin galasına katıldı. Siyah elbise tercih eden Sibil Çetinkaya, sevgilisi Şükrü Özyıldız ile beraber çektirdiği fotoğrafları ise "Ben Esas Oğlan'ı buldum" notuyla paylaştı.

Sibil Çetinkaya, Hadise ve Şükrü Özyıldız'ın karesini sosyal medya hesabından paylaşırken, beğendiği yorum ise tepki çekti. Bir kullanıcının "Hadise abla eniştemize çok yanaşma sen yinede "yorumu beğenen Sibil Çetinkaya'ya yorum yağdı. Çoğu kullanıcı Sibil Çetinkaya'nın ilk başta sevgilisi ile Hadise'nin fotoğrafını paylaşıp daha sonra ise böyle bir yorumu beğenmesine tepki gösterdi.