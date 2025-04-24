Sihirli Annem dizisindeki kardeşlik gerçek oldu! Zeynep Özkaya'nın evinin fiyatı dudak uçuklattı

Sihirli Annem dizisinde henüz çocuk oyuncu olan Zeynep Özkaya ile Gizem Güven'in dostluğu 22 yıldır devam ediyor. Dizide kardeşi oynayan iki oyuncu gerçek hayatta ise komşu oldu. Zeynep Özkaya'nın tuttuğu evin fiyatı ise dudak uçuklattı.

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya, 1,5 ay sonra pilot sevgilisi ile evleniyor. Her anını sosyal medyadan paylaşan Zeynep Özkaya'ya en büyük yardımı ise Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güvan yapıyor. 22 yıllık dostlar şimdi de komşu oluyor.

SİHİRLİ ANNEM'DEKİ KARDEŞLİK GERÇEK OLDU

İlk bölümü 27 Şubat 2003 tarihinde yayınlanan Sihirli Annem dizisi, 22 yılın ardından tekrar çekiliyor. Sihirli Annem'in Çilek'i ile Ceren'i Gizem Güven geçen yıllara rağmen dostluklarını sürdürdü. Sık sık birlikte seyahat eden, birlikte vakit geçiren iki ünlü isim şimdi de komşu oluyor.

ZEYNEP ÖZKAYA'NIN EVİNİN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Pilot sevgilisi Oğulcan Can ile 1.5 ay sonra evlenecek olan Zeynep Özkaya, Gizem Güven'in Küçükyalı'da oturduğu Adalar manzaralı lüks siteden ev tuttu. Ortalama sitedeki evlerin fiyatı ise 100 bin TL'den başlıyor ve 350 bin TL'ye kadar çıkıyor.