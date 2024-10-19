Sihirli Annem oyuncuları buluştu! Zuhal Topal sürpriz ziyareti paylaştı

19 Ekim 2024 12:14 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 12:14

Yıllar önce yayınlanan Sihirli Annem dizisinde birlikte rol alan Zuhal Topal ve İnci Türkay dostluğuna beğeni yağdı. Yıllardır Amerika'da yaşayan İnci Türkay'ı ziyaret eden Zuhal Topal o anlardan kareyi de sosyal medya hesabından paylaştı.

İlk bölümü 2003 yılında yayınlanan Sihirli Annem​ dizisinin kadrosunda; Nevra Serezli, İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Zeynep Özkaya, Gizem Güven ve Zuhal Topal gibi isimler yer aldı. Dönemin en sevilen yapımlarından biri olan Sihirli Annem’in oyuncuları yıllar geçmesine rağmen süren dostluklarıyla beğeni topluyor.

SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARININ DOSTLUĞUNA YORUM YAĞDI

Bir süredir oğluyla beraber Amerika'da yaşayan İnci Türkay'ı Sihirli Annem dizisindeki rol arkadaşı Zuhal Topal ziyaret etti. Sık sık bir araya gelen İnci Türkay ile Zuhal Topal'ın dostluğuna ise sosyal medyadan yorum yağdı.

Sık sık buluşan yakın dostlar çektirdikleri kareyi de sosyal medyadan paylaştı. İki ismin yıllardır süren dostluğuna takipçilerinden beğeni yağdı.