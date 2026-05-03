Sihirli Annem: Periler Okulu'nda Manifest sürprizi! Sihirli Annem'in devam filmi fragmanı gündemde

Dönemine damga vuran en popüler dizilerden olan Sihirli Annem, bambaşka bir macerayla ikinci defa beyazperdeye taşınıyor. Senaryosunu Arzu Yurtseven’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Mustafa Kotan’ın oturduğu Sihirli Annem: Periler Okulu'nun duyrulmasıyla beraber sevinçten dört köşe olan Sihirli Annem fanları, yeni fimin yayına girmesi için vizyona giriş tarihini dört gözle bekledi. Dizinin ilk açılış filminde gişede rekor kırarak üç gün içinde 190 bin 504 seyirciyi gören proje, Mayıs ayı itibariyle vizyona giren filmler arasında son on yıl içinde en yüksek rakamla açılışın yapıldığı dizilerden biri oldu.

SİHİRLİ ANNEM: PERİLER OKULU'NDA KİMLER OYNAYACAK?

Sihirli Annem'in kemik kadrosundaki karakterlerden Dudu'nun müdür, Betüş'ün ise öğretmen olarak atandığı Sihirli Annem Periler okulu'nda yeni sürpriz karakterler 15 Mayıs itibariyle ekran karşısında yerini alacak.

Yapımcısı Polat Yağcı'nın olduğu Poll Films imzalı Sihirli Annem Periler Okulu'nun başrollerinde İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan ve Gül Onat rol alıyor.

Kadroda ayrıca Doğa Rutkay Kamal, Bekir Aksoy, Ayşen İnci, Tiraje Başaran, Gamze Karta, Ecrin Su Çoban, Jess Molho, Damla Ersubaşı, Derin Yağcı, Lena Naz Kalaycı ve Abdullah Burak Kaya gibi isimler rol alıyor.

SİHİRLİ ANNEM: PERİLER OKULU NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR? VİZYON TARİHİ BELLİ Mİ?

İzleyiciler arasında merakla beklenen Sihirli Annem'in yeni devam filminin ilk tanıtım fragmanının bugün sosyal medyaya düşmesiyle birlikte dizinin hayran kitlesi, Sihirli Annem: Periler Okulu'nun ne zaman vizyonlarda yer alacağını araştırmaya başladı.

Beyaz perdede 15 Mayıs 2026 tarihinde sevenleriyle bir araya gelecek olan Sihirli Annem dizisinin devam filmi için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

SİHİRLİ ANNEM: PERİLER OKULU FİMİNDE MANİFEST İMZASI! FRAGMAN ŞİMDİDEN ÇOK KONUŞULDU...

Sihirli Annem fanlarının uzun süredir takip ettikleri ve vizyonlarda yerini alması için sabırsızlandığı Sihirli Annem: Periler Okulu filminin yayınlanan ilk fragmanında müzik grubu Manifestin yer alması dikkat çekti.

Son zamanlarda müzik dünyasının eleştiri oklarının hedefi olan Manifest grubunun nasıl bir rol ile projede yer alacağı merak konusu oldu.