Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya nişanlanıyor! Selena oyuncuları toplandı

10 Ekim 2024 11:26 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 11:27

Sihirli Annem dizisinde oynadığı Çilek karakteriyle popüler olan Zeynep Özkaya, evleniyor. Nişan hazırlığı yapan Zeynep Özkaya, Selena dizisinde oyuncuları Gizem Güven ve Dilara Kurtulmuş ile nişan alışverişine çıktı

Sihirli Annem'de oynadığı Çilek​ karakteriyle tanınan Zeynep Özkaya, İki Aile dizisiyle de oyunculuğa devam etti. Sosyal medya hesabından 284 bin takipçiye erişen Zeynep Özkaya, oyunculuk yerine kariyerine influencer​ olarak devam ediyor. Evlilik teklifi alan Zeynep Özkaya, nişan hazırlıklarına başladı.

SİHİRLİ ANNEM'İN ÇİLEK'İ NİŞANLANIYOR

Başrolünde İnci Türkay, Zuhal Topal ve Şahap Sayılgan gibi isimlerin yer aldığı Sihirli Annem dizisinde Çilek rolüyle yer alan Zeynep Özkaya, aldığı evlilik teklifi ile sosyal medyada yorum yağmuruna tutulmuştu. Nişan hazırlıklarına başlayan Zeynep Özkaya o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Selena dizisinde rol alan Gizem Güven ve Dilara Kurtulmuş ile alışverişe çıkan Zeyenp Özkaya, o anları küçük bir video ile paylaştı. Gizem Güven ise o anları, Zeynep nişanlanıyor çok yakında. Beraber elbise bakmaya geldik" dedi.

Evlenme teklifi anı paylaşan Zeynep Özkaya, mutluluğunu takipçileriyle paylaşmıştı. O anlara Sihirli Annem oyuncularından da tebrik mesajı yapmıştı.