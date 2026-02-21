Sihirli Annem'in Çilek'İ Zeynep Özkaya kendi işini kurdu!

Sihirli Annem, İki Aile ve Eyvah Halam gibi dizilerde rol alan Zeynep Özkaya, son yıllarda sosyal medya fenomeni olarak takipçilerinin karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz aylarda evlenen Zeynep Özkaya yeni işini ise yine sosyal medyadan duyurdu.

ZEYNEP ÖZKAYA KENDİ İŞİNİ KURDU

Sosyal medya hesabından heyecanını paylaşan Zeyneğ Özkaya, "Aylardır üzerine çalıştığım, gecemi gündüzüme katan o hayalimi sonunda gerçekleştiriyorum🥹 Evet kaygılıyım ve biraz da korkuyorum ama içimde öyle bir heyecan var ki her şeye bedel Gözümün nurunu sizlerle buluşturmama çook az kaldı!!" dedi.

ZEYNEP ÖZKAYA KAÇ YAŞINDA?

23 Ocak 1998 doğumlu Zeynep Özkaya, çocukken "Sihirli Annem"de canlandırdığı Çilek karakteri ile tüm Türkiye'ce tanındı. 2021 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Özkaya aynı zamanda sosyal medya içerikleri üretmeye devam ediyor.

ZEYNEP ÖZKAYA GEÇTİĞİMİZ YIL GÖRKEMLİ BİR TÖRENLE EVLENDİ

Küçük yaşta hayatımıza giren ve “Sihirli Annem” dizisinin unutulmaz ‘Çilek’i olarak hafızalarda yer edinen Zeynep Özkaya, geçtiğimiz ağustos ayında evlendi. Çocuk yaşta “Çilek” karakteriyle tanınan başarılı oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Oğulcan Can ile evlendi.