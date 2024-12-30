Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız'dan tatil pozları
Kızılcık Şerbeti dizisinde oynadığı Doğa karakteriyle yer alan Sıla Türkoğlu, dizisinin ara vermesiyle beraber soluğu Uludağ'da aldı. Sevgilisi Ata Ayyıldız ile eğlenceli videosunu sosyal medyada paylaşan Sıla Türkoğlu'na beğeni yağdı.
3 sezondur reyting rekoru kıran Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakteriyle yer alan Sıla Türkoğlu, diziden verdiği kısa tatilde soluğu Uludağ'da aldı. Sevgilisi Ata Ayyıldız ile birlikte karla içinde poz veren Sıla Türkoğlu, neşeli halleriyle dikkatlerden kaçmadı.
SILA TÜRKOĞLU İLE ATA AYYILDIZ'DAN EĞLENCELİ ANLAR
Sıla Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız ile beraber kar tatiline çıktı. Kar üstünde sevgilisiyle poz veren Sıla Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız'ın kar savaşına maruz kaldı. Eğlenceli halleriyle dikkat çeken Sıla Türkoğlu'na yorum ve beğeni yağdı.
SILA TÜRKOĞLU EVLENİYOR MU?
Kızılcık Şerbeti dizisinin Doğa’sı Sıla Türkoğlu, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Ata Ayyıldız’ı ailesiyle tanıştırmıştı. Çiftin evlilik kararı iddiaları dolaşırken, Sıla Türkoğlu sevgilisi Ata Ayyıldız’ı bu sefer ise Kızılcık Şerbeti ekibiyle tanıştırdı.