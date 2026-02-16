Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız'ın düğün yeri belli oldu! Alışılmışın dışında bir düğün bizi bekliyor

Kızılcık Şerbeti dizisindeki Doğa karakteriyle beğeni toplayan Sıla Türkoğlu, diziden ayrılır ayrılmaz Doktor: Başka Hayatta dizisinin başrolü olarak seyircisinin karşısına çıktı. Geçtiğimiz yaz İtalya'da evlilik teklifi alan Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız çifti düğün yerini belirledi.

SILA TÜRKOĞLU İLE ATA AYYILDIZ BU YAZ EVLENİYOR

Kızılcık Şerbeti dizisiyle kariyerinde zirveye çıkan Sıla Türkoğlu, bir süredir genç iş insanı Ata Ayyıldız ile birlikte. İkilinin evlilik kararı aldığı ve düğünlerini Bodrum'da gerçekleştireceği öğrenildi.

Ata Ayyıldız ile Sıla Türkoğlu yaz aylarında romantik bir beach düğünü yapmak istiyor. Evliliğe ilk adımlarını İtalya'da atan çiftin, Türkiye'deki düğün hazırlıkları da sürüyor. Öte yandan çiftin, Caddebostan'da geniş ve ferah bir ev baktığı da iddialar arasında.

SILA TÜRKOĞLU KAÇ YAŞINDA?

18 Nisan 1999 Bornova doğumlu Sıla Türkoğlu, oyunculuğa 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle başladı. 2019'da, Yemin dizisinde Suna karakteriyle ise oyunculuğunu devam ettirdi.

ATA AYYILDIZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ata Ayyıldız, İstanbul merkezli bir girişimci olarak biliniyor. Kahve, kahvaltı ve çikolata temalı butikleri işleten Ata Ayyıldız, aynı zamanda influencer marketing alanında faaliyet gösteren ajansın kurucusudur.