Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız'ın düğün yeri belli oldu! Alışılmışın dışında bir düğün bizi bekliyor

Son olarak Doktor: Başka Hayatta dizisiyle ekrana dönen Sıla Türkoğlu, geçtiğimiz yıl sevgilisi Ata Ayyıldız'dan evlenme teklifi aldı. Çift bu yaz düğün yapmaya karar verdi ve Bodrum'da romantik beach için tarih aldı.

Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız'ın düğün yeri belli oldu! Alışılmışın dışında bir düğün bizi bekliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.02.2026
saat ikonu 14:38
|
GÜNCELLEME:
16.02.2026
saat ikonu 14:38

Kızılcık Şerbeti dizisindeki Doğa karakteriyle beğeni toplayan , diziden ayrılır ayrılmaz Doktor: Başka Hayatta dizisinin başrolü olarak seyircisinin karşısına çıktı. Geçtiğimiz yaz İtalya'da teklifi alan Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız çifti yerini belirledi.

SILA TÜRKOĞLU İLE ATA AYYILDIZ BU YAZ EVLENİYOR

Kızılcık Şerbeti dizisiyle kariyerinde zirveye çıkan Sıla Türkoğlu, bir süredir genç iş insanı Ata Ayyıldız ile birlikte. İkilinin evlilik kararı aldığı ve düğünlerini 'da gerçekleştireceği öğrenildi.

Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız'ın düğün yeri belli oldu! Alışılmışın dışında bir düğün bizi bekliyor

Ata Ayyıldız ile Sıla Türkoğlu yaz aylarında romantik bir beach düğünü yapmak istiyor. Evliliğe ilk adımlarını İtalya'da atan çiftin, Türkiye'deki düğün hazırlıkları da sürüyor. Öte yandan çiftin, Caddebostan'da geniş ve ferah bir ev baktığı da iddialar arasında.

Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız'ın düğün yeri belli oldu! Alışılmışın dışında bir düğün bizi bekliyor

SILA TÜRKOĞLU KAÇ YAŞINDA?

18 Nisan 1999 Bornova doğumlu Sıla Türkoğlu, oyunculuğa 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle başladı. 2019'da, Yemin dizisinde Suna karakteriyle ise oyunculuğunu devam ettirdi.

Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız'ın düğün yeri belli oldu! Alışılmışın dışında bir düğün bizi bekliyor

ATA AYYILDIZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ata Ayyıldız, İstanbul merkezli bir girişimci olarak biliniyor. Kahve, kahvaltı ve çikolata temalı butikleri işleten Ata Ayyıldız, aynı zamanda influencer marketing alanında faaliyet gösteren ajansın kurucusudur.

Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız'ın düğün yeri belli oldu! Alışılmışın dışında bir düğün bizi bekliyor
