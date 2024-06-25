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Sıla Türkoğlu ile Hande Erçel yarıştı! 'Yaşayan en güzel kadını' belli oldu

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
25 Haziran 2024 10:01 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 10:01
Sıla Türkoğlu ile Hande Erçel yarıştı! &#039;Yaşayan en güzel kadını&#039; belli oldu

The Netizens Report dergisi tarafından yapılan oylamada 'Yaşayan en güzel kadını' Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakteriyle yer alan Sıla Türkoğlu olurken, Hande Erçel ve Halil İbrahim Ceyhan da listede kendine yer buldu.

Her yıl yapılan The Netizens Report dergisinin yaptığı oylamada, iki Türk oyuncu  'Yaşayan en güzel kadını' unvanına sahip oldu. Sıla Türkoğlu ile Hande Erçel listede kendine yer bulurken, bazı kullanıcılar sıralamaya itiraz etti. 

YAŞAYAN EN GÜZEL KIZI BELLİ OLDU 

Yapılan oylamada, 'Yaşayan en güzel kadın' Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen oyuncusu Sıla Türkoğlu oldu. 

Sıla Türkoğlu ile Hande Erçel yarıştı! 'Yaşayan en güzel kadını' belli oldu - 1. Resim

Oylamada ikinci sıra ise Çinli isim Dilraba Dilmurat'ın oldu. Uygur etnik kökenli Çinli aktris, şarkıcı. TikTok'un Çin versiyonu olan Douyin'de 45 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Sıla Türkoğlu ile Hande Erçel yarıştı! 'Yaşayan en güzel kadını' belli oldu - 2. Resim

Yapılan oylamada Hande Erçel, listede üçüncü sırada yer aldı. Bazı kullanıcılar Hande Erçel'in ilk sırada yer alması gerektiğini savundu. 

Sıla Türkoğlu ile Hande Erçel yarıştı! 'Yaşayan en güzel kadını' belli oldu - 3. Resim

YAŞAYAN EN YAKIŞIKLI ERKEK ÇİN'DEN ÇIKTI 

'Yaşayan en yakışıklı erkek' olarak ise Zhang Zhehan seçildi. Oyuncu Halil İbrahim Ceyhan ise The Netizens Report Dergisinin yaptığı oylamada 2024 yılının en yakışıklı Türk erkeği seçildi.

Sıla Türkoğlu ile Hande Erçel yarıştı! 'Yaşayan en güzel kadını' belli oldu - 4. Resim

Sıla Türkoğlu ile Hande Erçel yarıştı! 'Yaşayan en güzel kadını' belli oldu - 5. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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