Sıla Türkoğlu ile Hande Erçel yarıştı! 'Yaşayan en güzel kadını' belli oldu

25 Haziran 2024 10:01 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 10:01

Her yıl yapılan The Netizens Report dergisinin yaptığı oylamada, iki Türk oyuncu 'Yaşayan en güzel kadını' unvanına sahip oldu. Sıla Türkoğlu ile Hande Erçel listede kendine yer bulurken, bazı kullanıcılar sıralamaya itiraz etti.

YAŞAYAN EN GÜZEL KIZI BELLİ OLDU

Yapılan oylamada, 'Yaşayan en güzel kadın' Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen oyuncusu Sıla Türkoğlu oldu.

Oylamada ikinci sıra ise Çinli isim Dilraba Dilmurat'ın oldu. Uygur etnik kökenli Çinli aktris, şarkıcı. TikTok'un Çin versiyonu olan Douyin'de 45 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Yapılan oylamada Hande Erçel, listede üçüncü sırada yer aldı. Bazı kullanıcılar Hande Erçel'in ilk sırada yer alması gerektiğini savundu.

YAŞAYAN EN YAKIŞIKLI ERKEK ÇİN'DEN ÇIKTI

'Yaşayan en yakışıklı erkek' olarak ise Zhang Zhehan seçildi. Oyuncu Halil İbrahim Ceyhan ise The Netizens Report Dergisinin yaptığı oylamada 2024 yılının en yakışıklı Türk erkeği seçildi.