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Sıla Türkoğlu sevgilisi Ata Ayyıldız'ı Kızılcık Şerbeti ekibiyle tanıştırdı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
11 Aralık 2024 16:08 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 16:09
Sıla Türkoğlu sevgilisi Ata Ayyıldız&#039;ı Kızılcık Şerbeti ekibiyle tanıştırdı

Kızılcık Şerbeti dizisinin Doğa’sı Sıla Türkoğlu, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Ata Ayyıldız’ı ailesiyle tanıştırmıştı. Çiftin evlilik kararı iddiaları dolaşırken, Sıla Türkoğlu sevgilisi Ata Ayyıldız’ı bu sefer ise Kızılcık Şerbeti ekibiyle tanıştırdı.

Geçtiğimiz yaz işletmeci Ata Ayyıldız ile yeni ilişkisini açıklayan Sıla Türkoğlu​, Altın Kelebek Ödül Töreninde "Aşktan yana hiçbir derdim yok, bomba gibiyim'' dedi. Sevgilisini ailesiyle tanıştıran Sıla Türkoğlu bu sefer ise Ata Ayyıldız'ı Kızılcık Şerbeti​ ile tanıştırdı. 

SILA TÜRKOĞLU, SEVGİLİSİNİ KIZILCIK ŞERBETİ EKİBİ İLE TANIŞTIRDI 

Sıla Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız'ı Kızılcık Şerbeti ekibiyle tanıştırdı. Dizide Ömer Ünal rolüyle yer alan Barış Kılıç ve eşi, Metehan'ı Rahimcan Kapkap, Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız ile buluştu. Kızılcık Şerbeti ekibinin paylaştığı kareye beğeni yağdı. 

Sıla Türkoğlu sevgilisi Ata Ayyıldız'ı Kızılcık Şerbeti ekibiyle tanıştırdı - 1. Resim

Ünlü oyuncu geçtiğimiz aylarda sevgilisi Ata Ayyıldız'ı ailesiyle tanıştırmıştı. İkili, aile üyeleriyle birlikte çektirdikleri pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımı görenler, "Evlilik yakın" yorumları yağdırdı. 

Sıla Türkoğlu sevgilisi Ata Ayyıldız'ı Kızılcık Şerbeti ekibiyle tanıştırdı - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
sıla türkoğluKızılcık Şerbeti

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Sona Aksoy 11 Aralık 2024 20:46

Maşallah çok mutlu olun inşallah allah aýyrmasin

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