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Sıla Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız'ı paylaştı! Görenler Enis Arıkan ve Doğukan Güngör'e benzetti

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
04 Kasım 2024 14:45 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 14:45
Sıla Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız&#039;ı paylaştı! Görenler Enis Arıkan ve Doğukan Güngör&#039;e benzetti

Kızılcık Şerbeti dizisinin Doğa'sı Sıla Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız ile Paris'e gitti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sıla Türkoğlu'nun sevgilisi Enis Arıkan ve Doğukan Güngör'e benzetildi.

Sıla Türkoğlu, geçtiğimiz ay yeni sevgilisi işletmeci Ata Ayyıldız'ı kameralarla tanıştırdı. Dizi çekimlerinden fırsat bulan Sıla Türkoğlu, sevgilisiyle beraber Paris'e gitti. Louvre Müzesi'nde verdiği pozları derlediği bir paylaşım yapan Sıla Türkoğlu'nun sevgilisini görenler, Enis Arıkan ve Doğukan Güngör'e benzetti. 

SILA TÜRKOĞLU'NUN SEVGİLİSİNİ GÖRENLER ENİS ARIKAN VE DOĞUKAN GÜNGÖR'E BENZETTİ 

Sıla Türkoğlu sevgilisi ile beraber Paris'e gitti. Ata Ayyıldız ile karesini paylaşan Sıla Türkoğlu'na aynı yorum yağdı. Sıla Türkoğlu'nun takipçilerinin bir kısmı Ata Ayyıldız'ı Enis Arıkan ve rol arkadaşı Doğukan Güngör'e benzetti. 

Sıla Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız'ı paylaştı! Görenler Enis Arıkan ve Doğukan Güngör'e benzetti - 1. Resim

Sıla Türkoğlu'nun yeni sevgilisini Enis Arıkan'a benzeten fanlar, "Biran Enis Arıkan zannettim" derken, Doğukan Güngör'e benzetenler ise bir dönem iki isimin aşk yaşadıklarını da belirtmeden geçmedi. 

Sıla Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız'ı paylaştı! Görenler Enis Arıkan ve Doğukan Güngör'e benzetti - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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