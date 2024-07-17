Sıla Türkoğlu yeni aldığı milyonluk araca aylarca elini süremeyecek

17 Temmuz 2024 17:20 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 17:20

Kızılcık Şerbeti dizisiyle beğeni toplayan Sıla Türkoğlu'nun yaklaşık 2 ay önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konuşmuştu. Türkoğlu, o aracını satıp kendisine yeni bir otomobil satın aldı. Türkoğlu'nun yeni aracının değeri ise dudak uçuklattı.

ARABA ALAN SILA TÜRKOĞLU, ARACINA BİNEMEYECEK

Yeni sezonda da ekranda olacak Sıla Türkoğlu, alkollüyken direksiyon başına geçmiş ve ehliyetini kaptırmıştı. Alkollü yakalandığı aracı satan Sıla Türkoğlu, 3 milyon 500 bin TL değerinde yeni bir otomobil satın aldı. Ancak ehliyetini kaptıran Sıla Türkoğlu'nun aracı 4 ay daha otoparkta kalacak.