Sıla Türkoğlu'ndan Kızılcık Şerbeti açıklaması! İddialara şaştı kaldı

10 Temmuz 2024 17:22 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 17:23

Başrolünde Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncuları Sıla Türkoğlu, Serkan Tınmaz, Rahimcan Kapkap ve Emrah Altıntoprak Nişantaşı’nda bir araya geldi. Soruları cevaplayan Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacağı iddialarına şaşkınlıkla cevap verdi.

SILA TÜRKOĞLU 'KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN AYRILIYOR' İDDİALARINA CEVAP VERDİ

Muhabir Online tarafından görüntülenen Sıla Türkoğlu, diziden ayrılacağı haberleri hakkında konuştu. Türkoğlu çıkan iddiaları yalanlarken, “Ne zaman çıktı o haber? Benim haberim yok. Beni gönderdilerse bilmiyorum ama devam ediyoruz. Haberleri de görmedim şu an sizden duyuyorum. Herkes bir şey yazıyor” ifadelerini kullandı.

4 İSİM KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN AYRILDI

Kızılcık Şerbeti dizisinin sezon finalinde 4 oyuncu dizden ayrılacak. Yiğit Kirazcı, Serkan Tınmaz, Müjde Uzman ve Selin Türkmen'in ayrılacağı diziye ölerek veda eden kimse olmayacak. Dizinin sezon finalinde aksiyon sahneleri yer alırken, oyuncuların neden ayrıldığı ortaya çıktı.