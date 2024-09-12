Simay Barlas ve Halit Özgür Sarı ayrıldı! Yabani dizisinde senaryo değişti

12 Eylül 2024 17:35 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 17:36

Yabani dizisinin başrol oyuncuları Simay Barlas ve Halit Özgür Sarı'dan sevenlerine kötü haber geldi. Dizide tanışan ve aşk yaşamaya başlayan Yabani dizisi oyuncuları ayrılık kararı aldı. İlişkinin bitmesi sonrası Simay Barlas Yabani dizisinden ayrıldı.

Halit Özgür Sarı'nın Yaman karakteriyle, Simay Barlas'ın ise Rüya karakteriyle yer aldığı Yabani dizisinde senaryo değişti. Dizide tanışan ve aşk yaşamaya başlayan Simay Barlas ile Halit Özgür Sarı'nın ayrılık kararı dizi senaryosunu da etkiledi.

YABANİ OYUNCULARI'NDAN KÖTÜ HABER

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Simay Barlas ve Halit Özgür Sarı geçen yıl başrolünü paylaştıkları “Yabani” dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. Geçen yaz beraber tatil de yapan Simay Barlas ile Halit Özgür Sarı ayrılık kararı aldı. Cumartesi günü yeni sezona başlayacak “Yabani” dizisinde de Simay Barlas’ın oynadığı Rüya karakterinin tanıtımlarında da senaryo gereği öldüğünün gösterilmesi dikkat çekmişti.