Simay Barlas'ın Yabani dizisinden ayrıldığı iddia edildi! Sosyal medya karıştı

28 Ağustos 2024 15:17 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 15:17

Geçtiğimiz sezon yayınlanan ve 36. bölümle sezon final olan Yabani dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Yaz tatilini Amerika'da sevgilisi Halit Özgür Sarı ile geçiren Simay Barlas'ın yeni sezonda diziden ayrılacağı iddia edildi.

SİMAY BARLAS YABANİ DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

Deniz Tural'ın haberine göre Yabani dizisinin başrol oyuncusu Simay Barlas dizinin kadrosundan ayrıldı. Dizide Rüya karakteriyle yer alan Simay Barlas'ın yayınlanan yeni sezon fragmanında da yer almaması iddiaları güçlendirdi.

Dizinin fanları çıkan haberler sonrası dizisinin fanları eleştiri yağmuruna tutarken konuyla ilgili ne Simay Barlas ne de yapım şirketi herhangi bir açıklama yapmadı.

SİMAY BARLAS KİMDİR?

7 Mayıs 1999 doğumlu Simay Barlas, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk tecrübesini 2014-2017 yılları arasında yayınlanan Paramparça adlı dizisi ile yapan Simay Barlas, peş peşe Adı Efsane, Zalim İstanbul, Ömer ve Hayat Bazen Tatlıdır gibi yapımlarda rol aldı.