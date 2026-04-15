İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Simge Barankoğlu, hakkında müstehcenlik suçundan iddianame hazırlandı. Barankoğlu iddialara göre; cezaevindeyken bile milyonlar kazanıyordu.

HABERİN ÖZETİ Simge Barankoğlu hakkında müstehcenlik iddianamesi! Cezaevindeyken bile milyonlar kazandı İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan fenomen Simge Barankoğlu hakkında müstehcenlik suçundan iddianame hazırlandı. Simge Barankoğlu hakkında müstehcenlik suçundan iddianame hazırlandı. Barankoğlu, iddialara göre cezaevindeyken bile ayda yaklaşık 5 milyon TL kazanıyordu. Sosyal medya ünlüsü Barankoğlu, 7 Şubat'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi. Barankoğlu'nun iddianamesi 44. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Simge Barankoğlu, 1 Ocak 1995 doğumlu olup 2026 itibarıyla 31 yaşındadır.

SİMGE BARANKOĞLU AYDA 5 MİLYON TL KAZANIYORDU

Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda gözaltına alınan fenomen Simge Barankoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi. İddialara göre fenomen cezaevindeyken bile milyonlar kazanıyordu. 7 Şubat'ta tutuklanarak cezaevine gönderilmeden önce ayda yaklaşık 5 milyon TL kazandığı ifade edilen sosyal medya ünlüsü hakkında müstehcenlik suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Burak Doğan'ın paylaşımına göre; Simge Barankoğlu hakkında TCK 226/2 (müstehcenlik) suçundan iddianame düzenlendi. İddianame 44. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

SİMGE BARANKOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Simge Barankoğlu, 1 Ocak 1995 tarihinde İzmir’in Ödemiş ilçesinde dünyaya geldi. Barankoğlu, 2026 yılı itibarıyla 31 yaşındadır. Hayatının büyük bir çoğunluğunu İzmir’de doğup büyüyerek geçiren Barankoğlu, genç yaşta sosyal medya fenomenliğine atıldı. Barankoğlu sosyal medyada 1 milyon 300 binden fazla takipçiye sahip.