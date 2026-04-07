Simge Sağın ve İlkay Şencan ödül töreninde aşklarını ilan etti, ertesi gün gözaltı şoku!

Dün katıldığı ödül töreninde ilk kez Simge Sağın sevgilisi İlkay Şencan'ı kameralar karşısına çıkardı. Mutluluk pozu veren çiftten Simge Sağın "Çok dillendirip nazara gelmek istemiyorum. Tatlı bir ilişki içindeyim" dedi. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni dalga operasyonun düğmesine basıldı. Sabah saatlerinde yapılan operasyon kapsamında şarkıcı Simge Sağın, İlkay Şencan, oyuncu İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı.

Simge Sağın ve İlkay Şencan ödül töreninde aşklarını ilan etti, ertesi gün gözaltı şoku!
GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 10:24
|
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 10:24

Sabah saatlerinde yapılan operasyon kapsamında şarkıcı , İlkay Şencan, oyuncu İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı. Simge Sağın dün akşam ise ilk kez sevgilisi İlkay Şencan ile kameralar karşısına geçmişti.

HABERİN ÖZETİ

Simge Sağın ve İlkay Şencan ödül töreninde aşklarını ilan etti, ertesi gün gözaltı şoku!

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, şarkıcı Simge Sağın ve sevgilisi DJ İlkay Şencan'ın da dahil olduğu 9 isim gözaltına alındı.
Sabah saatlerinde yapılan operasyonla şarkıcı Simge Sağın, DJ İlkay Şencan ve oyuncu İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı.
Simge Sağın ve İlkay Şencan, operasyondan bir gün önce bir ödül töreninde ilk kez sevgililiklerini açıklamışlardı.
Sağın, İlkay Şencan hakkında “Yeni bir ilişki. Çok mutluyuz. Güzel gidiyor” derken, Şencan da “Bu ilişki gidebileceği en iyi yer nereyse oraya gider. Biz çok mutluyuz çünkü” ifadelerini kullanmıştı.
Gözaltına alınan diğer isimler arasında Melek Mosso, Mustafa Ceceli ve Ersay Üner de bulunuyor.
SİMGE SAĞIN İLE İLKAY ŞENCAN DÜN ÖDÜL ALDI, BUGÜN GÖZALTINA

Simge Sağın ödül töreni sonrası sevgilisi İlkay Şencan hakkında “Yeni bir ilişki. Çok mutluyuz. Güzel gidiyor. Gönülden istemiştim. Zamanın geldiğini hissediyordum. Onun karşıma çıkması bir mucize” dedi. Sağın, “Çok dillendirip nazara gelmek istemiyorum. Tatlı bir ilişki içindeyim. İnşallah bir ömür boyu gider.” dedi.

Simge Sağın ve İlkay Şencan ödül töreninde aşklarını ilan etti, ertesi gün gözaltı şoku!

Gece boyunca gözler üzerindeyken, çiftin verdiği röportaj da oldukça konuşuldu. Simge Sağın, sevgilisi için hislerini şu sözlerle anlattı: “Onu ilk gördüğüm anda çok etkilendim. Tanıdığım anda ona hislerim kabardı. Düzgün iyi biri, kalbi çok güzel. yetenekli vicdanlı, bütün özellikler onda toplanmış gibi. Çok etkilendim. Bu ilişki çok tatlı bir şekilde başladı”

Simge Sağın ve İlkay Şencan ödül töreninde aşklarını ilan etti, ertesi gün gözaltı şoku!

İlkay Şencan ise ilişkileriyle ilgili “Bu ilişki gidebileceği en iyi yer nereyse oraya gider. Biz çok mutluyuz çünkü” diyerek mutluluklarını dile getirdi.

SİMGE SAĞIN VE SEVGİLİSİ İLKAY ŞENCAN DAHİL 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında sabah saatlerinde yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda şarkıcı Simge Sağın, oyuncu İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli dahil 9 isim gözaltına alındı.

Gözaltına alınan ünlü isimler;

  • 1-Simge SAĞIN
    2-İbrahim ÇELİKKOL
    3-Melek MOSSO
    4-Deha BİLİMLER
    5-Mustafa CECELİ
    6-Ersay ÜNER
    7-Bengü ERDEN
    8-Z.Aslı Sipahi HACISÜLEYMANOĞLU
    9-İlkay Şencan
Simge Sağın ve İlkay Şencan ödül töreninde aşklarını ilan etti, ertesi gün gözaltı şoku!

SİMGE SAĞIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Simge Sağın ya da sahne adıyla Simge (d. 8 Ağustos 1981), Türk şarkıcıdır. 2010'ların başında yayımladığı şarkılarla Türk pop müziği sahnesinde yer almaya başlasa da asıl çıkışını 2015'te radyo ve televizyonlarda çok çalınarak liste başı olan "Miş Miş" şarkısı ile gerçekleştirdi.

BilgiDeğer
AdıSimge Sağın
Sahne AdıSimge
Doğum Tarihi8 Ağustos 1981
MesleğiTürk şarkıcı
Müzik Alanındaki Başlangıcı2010'ların başı
Asıl Çıkış ŞarkısıMiş Miş
Çıkış Yılı2015

İLKAY ŞENCAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

İlkay Şencan (d. 18 Mayıs 1989), Türk DJ ve müzik yapımcısıdır. 2018 yılında çıkardığı "Rockstar" isimli parçayla tanınmıştır. Norveç ve Almanya'da 1 numaraya kadar yükselen "Rockstar" aynı zamanda pek çok ülkedeki listelerde ilk 10 içerisinde yer aldı.

