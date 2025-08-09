Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Simge Sağın'ın imalı sözleri Mauro Icardi'ye mi gönderme?

Simge Sağın 44. yaş günü paylaşımında imalı sözleriyle dikkat çekti. Sosyal medya paylaşımında ''Bu yıl çok zorlandım, kaybettim, birtakım kazıklar yedim'' ifadelerini kullanan Sağın'ın kime gönderme yaptığı da merak konusu oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Simge Sağın'ın imalı sözleri Mauro Icardi'ye mi gönderme?
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
09.08.2025
saat ikonu 12:18
|
GÜNCELLEME:
09.08.2025
saat ikonu 12:21

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden , hem şarkıları hem de sahne performanslarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Mauro Icardi ile adı anılan aşk iddialarına sert tepki gösteren Sağın, bu kez paylaşımıyla konuşuldu.

SİMGE SAĞIN'DAN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER

8 Ağustos'ta 44 yaşına giren ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı kutlama mesajında dikkat çeken ifadeler kullandı. Sağın, mesajında, "Bu yıl çokça zorlandım, ağladım, kaybettim. Tabi ki birtakım kazıklar yedim. Yine de her şeye rağmen kendimi çok seviyorum. Hayatımı çok seviyorum. İyi ki doğmuşum" sözleriyle merak konusu oldu.

Simge Sağın'ın imalı sözleri Mauro Icardi'ye mi gönderme?

Şarkıcının "birtakım kazıklar yedim" ifadesi, sosyal medyada çeşitli yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar, Sağın'ın bu sözlerle özel hayatına dair bir göndermede bulunduğunu öne sürerken, kimileri ise iş dünyasında yaşadığı sıkıntılara dikkat çektiğini düşündü.

Simge Sağın'ın imalı sözleri Mauro Icardi'ye mi gönderme?

Sağın, daha önce Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile ilgili çıkan aşk dedikodularına sert çıkmış, "Sadece şampiyonluk maçına davet etti gittim. Hayatımda onu ilk kez orada gördüm. Bir daha da görmedim. Icardi benim kısmetimi kapatıyor, ben evde oturuyorum" sözleriyle iddiaları yalanlamıştı.

Simge Sağın'ın imalı sözleri Mauro Icardi'ye mi gönderme?
ETİKETLER
#doğum günü
#simge sağın
#sosyal-medya
#Aşk İddiaları
#Mauro Icardi
#Türk Pop Müziği
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.